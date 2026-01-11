怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢

記者楊忠翰／台北報導

捷運台北車站發生怪男隨機攻擊2名男大生事件。（圖／資料照）

台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。

陳男在《Threads》發文表示，今天他在北車M7出口旁廣場，與寶可夢友坐在角落打最後1場團戰，有人在他們前方附近徘徊，還突然狂罵髒話，接著朝他左邊友人出腳攻擊，友人扛住第1腳後跑掉，第2腳就朝他身上來，他扛完1腳後才意識到要跑，對方還作勢追了一兩步。

他與友人朝出口方向行走，站務人員過來詢問要不要報案，接著保全、捷運警察及派出所警員到場，並詢問他嫌犯特徵，當下他腦筋一片空白，靠著好心路人的影片才確認嫌犯長相，眾人前往辦公室查看監視器畫面，不久後嫌犯也被抓到了。

他們一同前往中正第一分局應訊，因為身上沒有明顯外傷，也不想浪費時間跑法院，最後選擇暫不提告，他們有聽到警察要辦社維法，還請精神科醫師評估是否要強制送醫，他們甚至聽到嫌犯有謊報20人鬥毆。

對此，中正第一分局表示，昨天傍晚5時20分，勤務中心接獲報案，指出有民眾在捷運台北車站M7出口遭不明男子攻擊，忠孝西路派出所警員會同捷運警察隊員展開搜索，並在中山地下街R1出口發現曹男，遂依規定帶回派出所偵辦，由於被害人不願提告，警方遂依社維法函請簡易庭裁罰。

同一時間，勤務中心亦接獲報案，指出台北地下街Y4出口發生多人聚眾鬥毆，本分局立刻出動快打部隊到場，但現場並無鬥毆情事，警員調閱監視器畫面並查訪現場民眾，進而確認有人謊報，警方查出報案人是曹男，全案將依誣告罪嫌函送法辦。

