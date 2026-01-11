怪男踹2人又謊報鬥毆 強制送醫

曹姓男子在台北車站M7出口無端踢人，還謊報有人鬥毆，中正一分局循線將他逮捕裁罰並送辦。

（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北車站捷運Ｍ７出口於十日下午發生一起無端攻擊事件，四十四歲曹姓男子突然以腳踢攻擊正在使用手機的二位民眾。警方獲報後迅速於中山地下街查獲曹男，但同時間又接獲曹男謊報台北地下街Ｙ４出口有多人鬥毆，經查證並無此事。全案曹男依違反社會秩序維護法裁罰並強制就醫，謊報部分則將依誣告罪移送偵辦。

台北市警察局中正第一分局指出，當日下午五時許接獲民眾報案，稱在台北車站捷運Ｍ７出口遭不明男子攻擊。警方立即派員前往處理，並會同捷運警察隊於中山地下街Ｒ１出口發現涉案曹男，隨即依規定將其帶回派出所偵辦。

遭攻擊二名民眾向警方表示，事發當時他們正在該處休息並使用手機，突然遭到一名陌生男子攻擊，雙方素不相識。曹男到案後向警方辯稱，因認為被害人持手機意圖控制他，才會出腳攻擊，但其陳述內容語無倫次。

警方表示，就在查獲曹男的同時，分局又接獲報案指稱台北地下街Ｙ４出口有多人聚眾鬥毆。警方立即啟動快打警力趕赴現場，到場後卻未發現任何鬥毆情事。經調閱現場監視器畫面並訪問周邊民眾後，確認該處並無鬥毆狀況發生。警方進一步追查報案電話來源，赫然發現報案人竟是稍早攻擊路人的曹男。

針對曹男謊報一事，警方詢問其動機，曹男僅稱當時看到該處有很多人，認為對方要攻擊他才會報案。由於被攻擊的二名民眾均表示不願提起傷害告訴，警方遂依違反社會秩序維護法中施暴行於人之規定對曹男予以裁罰，並考量其精神狀況不穩定，依法強制送醫治療。至於曹男謊報鬥毆案情部分，警方將依違反刑法誣告罪，移請台灣台北地方檢察署偵辦。