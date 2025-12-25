怪異！男徘徊停車場逾1小時「丟藍白拖」 業者：加強巡邏

宜蘭縣 / 綜合報導

民眾23日下午，在宜蘭一間購物中心地下停車場，看到一名男子從外套裡拿出藍白拖，然後丟在停車格的擋板前，在附近徘徊超過一小時。民眾不曉得男子的目的為何，因為這裡的顧客不少，如果有小孩在，可能更危險。業者表示，會加強巡邏，賣場保全則說，當天是遊覽車載客人來，司機在等待客人的時候亂丟東西。

男子走在停車場內，眉毛動了幾下，眼睛左瞧瞧右看看，從外套裡拿出藍白拖，用右手拿著約7秒，接著直接把拖鞋丟到停車格的擋板前，還踢了一下，接著若無其事離開現場，過程被民眾拍下來PO上網路，直言讓人滿頭問號，甚至用怪事來形容，還有民眾憂心忡忡。

民眾說：「這邊人來人往那麼多，當然會擔心他(下次)丟爆裂物啊，在這封閉的空間，爆裂物很危險。」民眾好擔心也想問，到底要做什麼，因為這名男子事後還回到現場，把原本丟的藍白拖又撿起來，到另一輛車附近觀察，似乎在尋找下一個目標，而他至少在現場徘徊，超過一個小時。民眾說：「會擔心安全的問題，而且也會(想)說，如果小孩的話，會比較危險。」

實際回到停車場，讓人滿頭問號的事件，23日下午發生在宜蘭市區的商場，官網介紹是東部最大的購物中心，男子丟拖鞋來回觀察的行為，讓民眾質疑安全是否有疑慮，對此業者沒有多說明，但強調會加強保全巡邏。

購物中心人潮和車潮都很多，就怕真的發生意外，警方進一步了解，保全表示當天是有遊覽車司機載客人來，等客人時亂丟東西，兩個多小時後就離開，但行徑讓居民和遊客都繃緊神經，也在網路上掀起熱議。

