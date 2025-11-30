怪盜矚目！末代沙皇「冬日彩蛋」鑲4500顆鑽石 拍賣上看8億元

2025年11月27日，俄羅斯珠寶匠法貝熱為末代沙皇尼古拉二世製作的「冬日彩蛋」在倫敦佳士得拍賣行展出。美聯社



一枚由俄羅斯帝國末代沙皇委託製作的法貝熱彩蛋即將在倫敦佳士得拍賣行登場，預估將以超過2000萬英鎊（約8.3億元台幣）的價格拍出。這枚以水晶和鑽石組成的彩蛋名為「冬日」（Winter Egg），製作極其精美，被譽為裝飾藝術界的「蒙娜麗莎」。

綜合美聯社與《歐洲新聞》（Euronews）報導，全球目前僅有7枚俄羅斯皇家彩蛋是私人收藏，這枚「冬日彩蛋」就是其中之一，將於12月2日在佳士得拍賣行倫敦總部進行拍賣。

冬日彩蛋高約10公分，由水晶雕琢而成，蛋上的雪花紋路是鉑金打造，鑲嵌4500顆小鑽石。彩蛋打開後，有一個可以拆卸的花籃，籃子裡是由石英雕成且鑲著珠寶的白花，象徵著春天。

這枚彩蛋是末代沙皇尼古拉二世（Nicholas II）於1913年委託俄國珠寶商法貝熱（Fabergé）製作，於復活節獻於母后瑪麗亞．費奧多羅夫娜（Maria Feodorovna）。負責製作冬日彩蛋的是女設計師皮爾（Alma Pihl），皮爾的另一個作品目前由英國王室收藏。

尼古拉二世的父親亞歷山大三世（Alexander III）開啟了每年復活節送一枚珠寶彩蛋給妻子的傳統，尼古拉二世將這份榮耀擴大給母親。1885年至1917年間，法貝熱公司為俄國皇室打造50多枚彩蛋，每一顆都是絕世鉅作，暗藏機關，驚喜重重。

俄國皇室在1917年二月革命時被推翻，同年11月列寧領導布爾什維克發動十月革命，推翻臨時政府，確立日後共產黨領導局勢。尼古拉二世全家於1918年被私刑處決，皇室的法貝熱彩蛋有數十枚倖免於災，現存43枚，大部分收藏於博物館。

沙皇一家是否死絕、是否還有其他法貝熱彩蛋，成為後世的創作題材，動畫《名偵探柯南》1999年推出的電影版《世紀末的魔術師》就以沙皇彩蛋為題材，並由怪盜基德開場，預告將竊取皇家彩蛋。

佳士得拍賣行俄羅斯藝術組主任歐加尼夏安（Margo Oganesian）說，冬日彩蛋的製作難度極高：「首先，要找到一塊如此晶瑩剔透的水晶就相當困難，還得將水晶雕成蛋形，並在內部刻上雪花，同時得確保水晶不會裂開」，更不要說在1913年，這一切肯定是必須手工製作，從裝飾藝術的角度來說，這枚彩蛋的地位堪稱是《蒙娜麗莎的微笑》之於繪畫界。

冬日彩蛋在1913年製成時，價值2萬4600盧布，而當時莫斯科一般工人的月收入不過30盧布。俄國皇室被推翻後，藝術品也被出售，冬日彩蛋在1920年代被英國古董商人以450英鎊的價格買走，之後幾經易手，一度被認為遺失，直到1994年才現身於佳士得拍賣。

1994年拍賣時，冬日彩蛋以逾700萬瑞士法郎（當時約1.76億元台幣）的價格拍出。2002年，冬日彩蛋再度現身於拍賣，以960萬美元（約3億元台幣）落槌。

這次，冬日彩蛋的拍賣前估價達到2000萬英鎊（約8.3億元台幣），將會超過2007年登上佳士得拍賣的另一枚法貝熱彩蛋。2007年登場的彩蛋，是法貝熱公司為歐洲銀行家羅斯柴爾德家族（Rothschild）製作，當時創下了1850萬美元（約5.8億元台幣）的拍賣紀錄。

