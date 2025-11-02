怪美時尚再進化！Simone Rocha、Crocs推高跟瑪莉珍浪漫爆棚

【記者劉旻君／台北報導】英國設計師同名品牌Simone Rocha與Crocs的聯名系列，以極致的優雅、夢幻感收穫不少擁護者，近日雙方第四度攜手推出全新聯名洞洞鞋。新款設計首度亮相於Simone Rocha的2026春夏倫敦時裝周，此次以正夯的芭蕾元素為主，打造出浪漫滿點的「高跟瑪莉珍鞋」，有望又掀起一波熱潮。

擅長以珍珠、蕾絲、荷葉邊打造出浪漫單品的Simone Rocha，在與CROCS的聯名系列中，以洞洞鞋的實用性、舒適性為基礎，將水鑽、立體花朵輪廓等各種女性元素加入鞋款設計，藉由招牌浪漫情懷演繹全新的3款設計，再度顛覆了過往大眾對Crocs休閒、舒適為主的既定印象。

本次聯名重點設計，聚焦在春季大秀中模特兒腳上所踩的「高跟瑪莉珍鞋」，完美結合實穿機能與夢幻工藝。鞋款透過雙層厚底輪廓重新構築成能修飾腿型的經典瑪莉珍鞋型，鞋面上以招牌珍珠與水晶點綴，鞋身兩側則以蝴蝶結雕飾勾勒出婚禮蛋糕般的精緻立體花樣，而搭配Crocs經典材質呈現出的「不完全浪漫」，也呼應了Simone Rocha詩意衝突和力量並存的既定風格。

除了「高跟瑪莉珍鞋」外，本次聯名系列亦同步推出「經典厚底涼鞋」新色款（粉、黑），與曾創下搶購風潮的高人氣「休閒運動鞋」。其中，後者結合了洞洞鞋的舒適、防水，以及Simone Rocha奢華裝飾的精髓，即便是休閒風格，也能在步伐之中踩出女性強韌優雅的力量。

Simone Rocha206春夏時裝周上，模特兒就搶先踩上全新聯名款「高跟瑪莉珍鞋」。品牌提供

Simone Rocha x Crocs聯名高跟瑪莉珍鞋以雙層厚底輪廓搭配蝴蝶結雕飾。品牌提供

Simone Rocha x Crocs聯名系列高跟瑪莉珍鞋，9780元。品牌提供

Simone Rocha x Crocs聯名系列經典厚底涼鞋，6980元。品牌提供

Simone Rocha x Crocs聯名系列經典厚底涼鞋，6980元。品牌提供

Simone Rocha x Crocs聯名系列休閒運動鞋，6980元。品牌提供

Simone Rocha x Crocs聯名系列休閒運動鞋，6980元。品牌提供

