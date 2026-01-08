怪運將值班碎念「埋骨法術」 中信女孩要求下車竟被反鎖車門

【緯來新聞網】中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員怡琪日前北上轉乘時遇到計程車排班司機行為怪異，讓她嚇得馬上要求下車，但該名司機不但不理還將車門反鎖，讓怡琪感到人身安全受到威脅，特地將事發影片公開在社群上希望其他人也要多加留意。

怡琪遇到怪司機。（圖／怡琪IG）

怡琪說明，事發當天她先搭乘高鐵北上，抵達後轉搭排班計程車前往排練地點。車輛行駛途中，女司機開始不斷低聲自語，內容難以理解，讓她逐漸感到不安。



在車程尚未結束前，怡琪以臨時需要聯絡朋友為由，向司機提出希望能在路邊下車，但對方未正面回應，隨後更在她表達需求後，直接將車門上鎖，使她一度無法自行離開車輛。



為確保自身安全，怡琪當下拍攝司機的執業登記證，並將照片傳送給即將會合的啦啦隊夥伴，請對方留意行蹤，若她未能如期抵達，立即協助報警處理。



根據怡琪描述，車輛行進期間，司機的行為持續出現異常狀況，包括在紅燈停等時敲打車窗、反覆操作排檔桿，以及在非交通號誌路段突然停車，讓車內氣氛更加緊張。



行程最後，怡琪得以順利下車，但在離開前，司機仍持續表達不尋常的言論，提及「埋骨、法術」，且自稱遭特定單位迫害，並聲稱自身被植入電子裝置等內容。怡琪表示，她下車後立即離開現場，並在事後完整記錄整段經過，提醒民眾搭乘計程車時提高警覺，留意自身人身安全。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

Andy開撕家寧上輩子欠的？ 命理師解答籲：不要被利用

曾莞婷冤成小三喊：出軌零容忍 自揭「想遇見白馬王子」