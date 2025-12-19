怪風？西濱彰化段6支水泥護欄突倒塌 3車煞不住連環撞

〔記者湯世名／彰化報導〕怪風？省道台61線西濱快速道路彰化伸港、和美路段中彰大橋正在改建中，施工單位以紐澤西護欄作為車道分流，不料昨天(18日)晚間有6座護欄突然倒塌，後方3輛車連續撞擊車體與輪胎受損；公路局台中工務段對此表示，護欄為水泥製相當沉重，不可能被風吹倒，應是先被車輛撞倒後，後方車輛閃避不及才又撞上，他們已進行了解。

這起車輛撞紐澤西護欄的事故發生在昨天深夜近11點，連續有3輛車在行經西濱快速道路南下162公里彰化伸港和美段時，撞擊到倒塌的水泥護欄，造成車輛破損或爆胎，駕駛向警方與施工單位通報，由工程人員火速趕往現場，將倒塌的護欄逐一吊起回正，避免後方再有車輛撞擊。

