怪! 中壢女當街砸雞蛋波及路人 警到場反問:不能丟嗎？

地方中心／周秉瑜 桃園報導

桃園中壢出現"砸雞蛋怪人"？有兩名女大生，昨晚（27日）吃完飯，走路回家，行經中壢弘揚路時，有一名女子突然朝地上砸雞蛋，差點就砸到她們，女大生問女子為什麼要丟雞蛋，雙方因此爆發口角，警方到場詢問，丟雞蛋女子還說「所以不能丟雞蛋嗎？」，最後才說自己心情不好，砸雞蛋發洩。

女大生vs.女子：「你等一下，我可以理解一下，你為什麼要砸雞蛋嗎。」

女大生請穿黑外套的女子等一下，好聲好氣詢問，突然，對方一個伸手，疑似要搶手機！

女大生vs.女子：「你想幹嘛，可以幫我報警嗎。」

就怕對方做出什麼傷人行為，女大生不忍了，大喊直接報警。





女大生vs.女子：「我們對你做什麼嗎，為什麼要砸雞蛋。」

原來黑外套女子，不明原突然丟雞蛋，差點砸到人，但到底為什麼要丟，就連警方到場，她也不說。

員警vs.女子：「發生什麼事，還是對方有罵你有打你。」

不管怎麼問，女子不講就是不講，沉默許久，突然語出驚人。

員警vs.女子：「所以不能丟雞蛋，不是啊為什麼要丟啊，你總不能無緣無故，朝一個人丟雞蛋吧，你丟只是純粹因為你心情不好，對。」





事發就在27號晚上，兩名20歲女大生，在桃園中壢吃完晚餐要走回家，一名33歲林姓女子，朝地上扔雞蛋，差點砸到她們，沒想到，被抓包後，竟然還動手，對女大生扯髮、踹踩踢樣樣來，女大生回家後，還發現包包裡疑似有對方留下的雞蛋，讓她們超級傻眼。

桃園普仁派出所所長黃智勇：「警方到場後雙方未提告訴，經告知權利並留下雙方資料後，已各自離去。」

誇張行為，全被錄上來PO上網，網友紛紛留言有遇過，有人直呼「這女的上禮拜來我家門口，把我新買的鞋丟到子母車，有夠囂張」，還有人說「上上禮拜有人買了飲料之後，莫名其妙去砸他們櫃檯，外觀全部一樣外套款式也是，真的很可怕。」女子怪異行為，民眾、店家很無奈，只能互相提醒，小心注意。

