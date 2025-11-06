怪！斗六停車格「畫到路中央」民眾疑惑不敢停
有民眾近期經過雲林斗六鎮南路，突然發現車道旁畫設新的停車格離路緣有大約2米的距離，引發熱烈討論，大家還以為是畫錯，都不敢停。不過公所解釋，是因為這邊鄰近斗六夜市，行人比較多，所以增設人行道，但廠商還畫設完全，才會造成誤解。
剛鋪完柏油的馬路，車輛來來往往，不過一台機車竟然直接壓過停車格，再靠近一看停車格的位置好像怪怪的，竟然就直接跑到路中間。
民眾：「我是看人家說PO文說，這邊下班時間車好像會比較多，還有夜市夜市可能有夜市的人。」
這奇怪的停車格就在雲林斗六鎮南路，民眾發現車道旁畫設了新的停車格，從街景圖對比，2024年7月的時候停車格還緊貼著路邊，旁邊是機車道，但新的停車格直接移到了道路中間，離路緣還有2米，看起來就像是畫錯了一樣，引發當地民眾熱烈討論。
記者vs.民眾：「（因為它裡面還留了很大一部分空間，那可能民眾以為說怎麼不畫裡面一點，要畫的那麼外面），可能人行道要先畫吧，（所以你知道是要畫設人行道），網路上有看到，（最近蠻多人在討論的），對啊有看他們說。」
原來因為這邊鄰近斗六夜市行人比較多，道路也比較寬，所以公所增設人行道，因此停車格必須往外移，不過大家一開始都不敢停，也有民眾批評車道越畫越窄，車流越來越塞，明明路就那麼寬，搞到汽機車爭道，停這會不會容易被撞啊。
斗六市公所主秘孫旺田：「這地方是人跟車比較密集，會用到道路的這個部分，所以我們才會想說，在這個地方把人跟車，停車空間來做一些改善，這部分的標線和人行道的部分都還沒有上，所以就畫上車格，所以這是因為這個樣子才讓大家造成誤解。」
公所拿出設計圖解釋，說其實是因為道路施工還沒完成，未來規劃為標線型人行道，10月底柏油剛鋪完，但標線還沒劃設完畢才會造成誤解，也會督促廠商趕快完畢。
