怪！深夜男騎贓車闖騎樓「聞舔鞋」 辯找倉鼠

南投市近期出現一名行徑詭異的男子，專挑深夜時段闖入民宅騎樓。該名男子不僅翻找機車置物箱，更被監視器拍下拿起住戶鞋子猛聞、甚至伸舌舔舐的離譜畫面。警方循線逮獲這名26歲簡姓男子，他起初辯稱是在「找倉鼠」，但最終坦承是為了尋找藏在鞋內的備用鑰匙以闖空門。

事發於凌晨3點多，監視器畫面顯示，簡姓男子戴著安全帽鬼鬼祟祟進入社區騎樓。他先是翻看機車車廂，隨後蹲低身子，將地板上的鞋子拿起來貼近鼻樑深吸，甚至出現舔舐動作，隨後才放回原處。受害住戶至少有三戶，男子甚至在同一地點反覆逗留，將多雙鞋子「聞過一遍」，行徑相當怪異。

受害住戶受訪時氣憤表示，透過畫面看到男子吸鞋、聞鞋還翻椅墊，那種「忘我」的投入模樣讓人看了頭皮發麻，直呼實在太噁心，被碰過的鞋子完全不敢再穿，打算全部丟掉。也有居民指出，第一次遇到這種狀況，該名男子在社區走來走去逗留，讓人感到相當害怕與不安。

此事在網路上引發熱議，不少網友驚呼太噁心，質疑是否酒醉催吐或有特殊癖好。警方獲報後展開調查，迅速鎖定這名26歲的簡姓男子。簡男被捕後，一度向警方瞎掰是在「找倉鼠」，試圖合理化其聞鞋與翻找行為。

然而，警方調查發現，簡男不僅有竊盜與詐欺等8項前科，當天更是先偷了一輛機車代步，再騎贓車到該社區尋找目標。

南投分局南投派出所所長陳俊宏說明，簡男最終坦承犯行，表示翻找鞋子與車廂是為了查看民眾是否將備用鑰匙藏在其中，企圖藉此闖空門行竊，並已偷走部分零錢。全案訊後依竊盜罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

