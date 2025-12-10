怪！5.9億炸藥採購 室內裝修公司得標

國民黨立委王鴻薇質疑，國防部一件高達8億多元的採購案，決標金額5.9億，品項為「武器彈藥及零件」，沒想到得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司。（本報資料照片）

國防部預算近期受到各界關注，國民黨立委王鴻薇10日發現，國防部一件高達8億多元的採購案，決標金額5.9億，品項為「武器彈藥及零件」，沒想到得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司，與其公開宣稱的業務內容完全無關，令人質疑像是「快篩小吃店」的翻版。

國防部表示，該案採購火藥原物料為國內廠商無產能項目，所以訂定投標廠商須具備「國際貿易業」營業項目，歷經2次開標，僅「福麥公司」投標，該公司由經濟部核准「化學原料批發業」、「機械批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅從事室內裝修，符合招標規定。

廣告 廣告

王鴻薇指出，該案標示品項為「RDX海掃更」，其中RDX為皇家拆遷炸藥（Royal Demolition eXplosive），屬高度專業且涉及上億元的軍事用炸藥，然而得標的這家福麥公司網路廣告資料顯示，該企業承作的項目包括「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色」。王鴻薇說，從上述說明內容，很難理解這家公司的專業與國防部這起採購標案有何關聯。

王鴻薇查詢公開資料發現，該公司設立於94年，登記地址位於台南中西區和真街79號，從Google街景查詢則出現一家旅館「天麗行館」，不免令人質疑，國防部為何會向一家室內裝修公司採購炸藥，情況宛如疫情期間衛福部向小吃店採購快篩試劑的翻版。

她痛批，明年度國防預算已占中央政府總預算3分之1，加上另編1.25兆元特別預算，賴清德總統持續催促立法院盡速審查，但國防部究竟如何花錢、是否涉及不當輸送，都必須更透明，呼籲相關單位要徹查這起採購案，弄明白錢流向何處，避免再度出現離譜採購。