恆基僑生醫師陳明珠 守護恆春半島逾20載 (圖)

[Newtalk新聞] 對於哈日族而言，用「甜甜價」換日圓的機會又來了。在日本首相高市早苗勝選後，日圓一路疲弱，加上日本央行最新依舊維持利率凍結，使市場出現失望性賣壓。今（3）日至下午2時30分，日圓兌一美元來到 154.2，為今年自2月13日以來新低；而根據台銀牌告換匯顯示，新台幣兌一日圓見到 0.2033元。 外匯專家李其展於臉書上指出，「一早匯市剛開盤延續上週趨勢，一美元兌日幣小幅走貶，但依然在 153.65～154.44區間震盪，維持偏弱震盪的格局，上方有一個小壓力區，大概在 154.8～155，所以如果要有表現，就先衝破 155日圓；但如果沒有新的動力來推，短線維持現在區間整理還可以，不過盡快突破比較好，避免在壓力區下方整理完往下走。」 野村基金（愛爾蘭系列）＿日本策略價值基金協管經理人河野光成（Mitsunari Kawano）日前來台時指出，日圓短期雖受日本央行暫緩升息影響，可能會續貶至 154～155 左右；但預計中、長期匯率不太可能重現前兩年的 157 日圓低點，由於日圓貶值會引發通膨加劇，日本的民意也不樂見此況發生。再者，美國也不樂見日圓過度貶值、「川普會生氣」，預

新頭殼 ・ 1 天前