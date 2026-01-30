恆基「銀髮童心」暖心20載！金曲歌王王宏恩勉偏鄉童勇敢逐夢

金曲歌王王宏恩勉偏鄉童勇敢逐夢。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春基督教醫院昨日於墾丁福華渡假飯店舉辦一年一度「銀髮童心圍爐樂」，今年活動邁入第20個年頭。現場不僅邀集獨居長輩與弱勢學童齊聚，更邀請金曲歌王王宏恩熱力開唱，他以自身經驗勉勵孩子們即便身處偏鄉，也要堅持逐夢，場面溫馨動人。

恆基「銀髮童心圍爐樂」自二十年前發想，初衷是希望讓平時孤單的長者與弱勢孩子，能像家人般團聚享受年節氣氛。今年適逢恆基課輔班成立20週年，活動別具意義。現場特別安排第一至三屆的學長姊「回娘家」，帶領學弟妹們輪番上台演出，看著昔日的小朋友已成人，台下長輩們笑逐顏開，滿溢「代代相傳」的感動。

活動高潮由布農族歌手王宏恩接力登場，孩子們興奮地擠滿舞台前方，現場宛如小型演唱會。王宏恩除了帶來動感歌曲，更在演唱《夢想的顏色》時感性喊話，鼓勵偏鄉孩子認真學習、勇敢追尋夢想，同時不忘叮嚀孩子們珍惜原民文化，多向部落長輩請教智慧。

這場長達二十年的溫暖接力，也少不了在地企業的支持。墾丁福華渡假飯店多年來以實際行動挺恆基，今年再度捐助20萬元作為活動經費，員工更扮成大黃蜂與吉祥物與孩子互動。此外，力麗觀光主廚也到場親手熬煮甜湯圓，讓老少在「搓湯圓」的互動中體驗世代共學，也象徵圓圓滿滿。

包含屏東縣政府、立委服務處及在地民意代表皆到場參與，肯定恆基長期守護恆春半島的努力。顏簡美珠院長表示，恆基秉持「耶穌愛人如己」的精神，已守護這片土地七十年。透過圍爐活動，將醫療關懷延伸到生活照顧，未來也將持續扮演在地好鄰居，與眾人攜手邁向百年。

恆春基督教醫院於墾丁福華渡假飯店舉辦一年一度「銀髮童心圍爐樂」，今年活動邁入第20個年頭。(記者蔡宗憲攝)

