《恆星不忘》MV衝破1800萬！周杰倫「又在走路」 本人7字幽默回應

娛樂中心／彭淇昀報導

由天王周杰倫攜手「五月天」主唱阿信、言承旭、吳建豪、周渝民共同獻唱的全新單曲〈恆星不忘 Forever Forever〉，MV釋出後，不少人發現「周杰倫又在走路」，從城堡、歐洲街景到墨爾本街頭，全被網友精準捕捉，梗圖瞬間洗版Threads。對此，周杰倫在IG限時動態以7字幽默回應。

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信神級合唱新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／相信音樂提供）

《恆星不忘》MV於5日釋出，至今已累積超過1869萬次觀看，討論熱度持續攀升，不少網友笑道，「從以前到現在都在MV裡走路」、「張韶涵是淋雨一直走，周董是歐洲一直走」、「全球最會走路的男人」、「為什麼他老是在城堡閒晃？」、「從36歲走到46歲」。

周杰倫幽默回應粉絲。（圖／翻攝自周杰倫IG）

對此，周杰倫昨（9）日在IG限時動態，轉發一則Reels，畫面是3個不同MV的「走路畫面」合集，並幽默寫下「沒錯，就是繼續走」。

