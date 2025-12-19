恆星之城今登場吳建豪搶先報喜 甩「脫相」驚人一脫引讚嘆

〔記者陳慧玲／台北報導〕由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信聯手舉辦的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，今(19日)晚即將登場，連續4場演出秒殺完售，歌迷都相當期待，演出之前，吳建豪也搶先公布好消息，推出新歌《 Dance Until We Die》，網友大讚好聽，還誇很像美國百大單曲榜上會聽到的風格。

之前吳建豪因自拍照片角度和光線問題，被網友形容「瘦到脫相」，還說像個「小老頭」，他也多次解釋自己很健康，演唱會之前，他也再次在社群分享健身影片，大方一脫展現全身結實肌肉，網友驚呼連連。

近期因為朱孝天在全新F4巡演中「除名」，引起不少討論，也出現種種雜音，吳建豪昨在社群發文也意有所指提到：「拋開一切雜音，專注於眼前的一切。這是我自2008年以來的第一場完整演唱會，我會傾盡全力，用耶和華賜給我的一切去演出。真不敢相信明天就要演出了，上帝是美好的，一切榮耀歸於他。」李玖哲留言打氣：「走吧，兄弟！」網友也紛紛為吳建豪加油。

