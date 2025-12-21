民視新聞／綜合報導

今年恆春準備迎來，屏東縣政府也舉辦很多相關活動，其中過去長輩口中的恆春三怪，也是如今大家所稱的恆春三奇，包括，民謠、檳榔、落山風，更是過去許多考試必出的題目，而且這三怪，還有各自台語的獨特諺語。

手持月琴，婆婆媽媽們能彈、能唱，隨興自然的恆春民謠，唱出庶民生活的酸甜苦辣，也能從歌詞中感受到歲月的沉澱，在恆春隨處可見的民謠蹤跡，就是三怪之首。

不論是舊脈傳唱，或是詞曲創新，恆春民謠不僅是當地人的生活，更是重要的文史資產，至於第二怪，就是這一顆綠色的果實。

廣告 廣告

紅紅的汁變成口紅，說的其實就是檳榔，恆春老一輩長者，都是買果實、荖葉以及白灰，自己加工使用，或者是買檳榔乾來咀嚼，與現在一般民眾購買的是完全不同。

不過受到口腔保健觀念遽增，如今年輕一輩，已經越來越少人吃檳榔，但不變的就是恆春第三怪。

恆春落山風眾所皆知，諺語更說母豬都會被吹走。

民謠、檳榔、落山風，恆春三怪的獨特性，不僅無法取代，更是在地許多考試必出的題目，恆春今年將迎來建城150周年，縣府舉辦一系列活動，希望讓大家更了解恆春過去的風華、也看看如今的繁華。

恆春三怪「民謠、檳榔、落山風」 展現百年獨特文化

原文出處：恆春三怪「民謠、檳榔、落山風」 展現百年獨特文化

更多民視新聞報導

民進黨「這縣市」首長連任穩了？施政滿意度破7成 最新民調結果曝

紀念已故政治學者邱垂亮 客委會推紀錄片全台巡迴放映

日本"橘色惡魔"屏東演出! 遇重大恐攻案維安升級

