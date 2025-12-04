恆春三怪"民謠.檳榔.落山風" 展現百年獨特文化

南部中心／洪明生 屏東報導

今年恆春將迎來建城150年，屏東縣政府也舉辦許多相關活動，其中過去長輩口中的恆春三怪，也是如今大家所稱的恆春三奇，包括民謠、檳榔、落山風，更是過去許多考試必出的題目，而且這三怪，還有台語的獨特諺語說法。

恆春有三怪！ "民謠.檳榔.落山風" 展現百年獨特文化

男女吐汁做胭脂，恆春第二怪是檳榔。（圖／民視新聞）

手持月琴，婆婆媽媽們能彈、能唱，隨興自然的恆春民謠，唱出庶民生活的酸甜苦辣，也能從歌詞中感受到歲月的沉澱，在恆春隨處可見的民謠蹤跡，就是三怪之首。恆春鎮退休校長江國樑：「第一奇毋捌字閣還會作詩，不識字可以作詩這就是民謠。」不論是舊脈傳唱，或是詞曲創新，恆春民謠不僅是當地人的生活，更是重要的文史資產，至於第二怪，就是這一顆綠色的果實。恆春鎮退休校長江國樑：「第二奇是男女吐汁做胭脂，那個嘴唇紅紅的。」

廣告 廣告

恆春有三怪！ "民謠.檳榔.落山風" 展現百年獨特文化

搧甲豬母走坦攲，恆春第三怪落山風，母豬都能吹走。（圖／民視新聞）

紅紅的汁變成口紅，說的其實就是檳榔，恆春老一輩長者，都是買果實、荖葉以及白灰，自己加工使用，或者是買檳榔乾來咀嚼，與現在一般民眾購買的是完全不同。恆春傳統檳榔攤業者：「之前整條街都是在賣檳榔，現在不像以前那麼繁盛了，那個時期已經過了。」不過受到口腔保健觀念遽增，如今年輕一輩，已經越來越少人吃檳榔，但不變的就是恆春第三怪。恆春鎮退休校長江國樑：「前輩常常說的，搧甲豬母走坦攲。」恆春落山風眾所皆知，諺語更說母豬都會被吹走。民謠、檳榔、落山風，恆春三怪的獨特性，不僅無法取代，更是在地許多考試必出的題目，恆春今年將迎來建城150周年，縣府舉辦一系列活動，希望讓大家更了解恆春過去的風華、也看看如今的繁華。

原文出處：恆春有三怪！ "民謠.檳榔.落山風" 展現百年獨特文化

更多民視新聞報導

美女主播高毓璘突收家長私訊 唸對「蛤蜊」竟被小學生指定：以後只看妳

2050淨零倒數 醫界、政府力推「永續醫療」成健康台灣新支柱

醫院人夫約早餐「騙上車」連環誘姦！小三屈從：不敢拒絕

