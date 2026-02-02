恆春出火地質公園啟用 全新樣貌呈現「水火共生」

斥資2.68億元、耗時2年多打造的恆春出火地質公園，1號晚間正式啟用，獨特地景「水火共生」不僅以全新樣貌呈現，更營造出全新觀星景點，吸引超過3000位民眾到場見證。而園區室內場館也將規劃藝術珍品展示及小農市集，預計農曆春節17號展開全區試營運。

屏縣府砸2.68億整治 出火地質公園地景震撼全場

屏東縣最新觀光新亮點「恆春出火地質公園」，1號晚間開幕啟用，吸引民眾到場一同見證，演出除了邀請現代舞團蒂摩爾古薪舞集，展現磅礡張力，更有在地創作歌手戴曉君演出，把氣氛炒到最高點。另外邀請動力火車擔任壓軸演出，用歌聲與火光點燃民眾熱情。



屏東縣府這回重拳整治，將原本給人雜亂印象的恆春出火地質公園，改造成「水中有火、火中有水」的超現實視覺震撼，讓不少人驚艷能近距離接觸奇特地景。不僅完整保留地底天然氣噴發的自然景象，更創新導入環形水池設計，營造「水火共生」的藝術效果。

恆春出火地質公園被改造成「水中有火、火中有水」的視覺震撼。圖／台視新聞

園區室內場館規劃小農市集 預計春節全區試營運

不只戶外的地質公園能逛，屏東縣長周春米表示，服務中心館內也規劃藝術珍品，展示小農市集等多元服務，更設置生態區以及夜間觀星的專屬場域，預計農曆春節17號全區展開試營運，為屏東旅遊再添一處熱門新景點。

屏東縣長周春米。圖／台視新聞

服務中心館內有許多服務。圖／台視新聞

屏東／蘇世偉、李亭熙、蕭睿陞 責任編輯／施佳宜

