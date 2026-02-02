恆春出火地質公園啟用 戶外場域免費開放

屏東最新觀光地標「恆春出火地質公園」正式啟用。（記者陳真攝）

斥資兩億六千八百萬元的屏東最新觀光地標「恆春出火地質公園」，自然火焰與環形水池相互輝映，即日起戶外場域免費開放，全館預計農曆春節二月十七日試營運。

恆春出火地質公園自一日下午起陸續湧入人潮，隨著夜幕降臨，由縣長周春米、各界代表與三千多名民眾見證下，共同宣佈正式啟用，在自然火光、環形水域與音樂交織的氛圍中，迎接這座嶄新場域；壓軸登場的動力火車接連獻唱多首經典歌曲，將開幕夜晚氣氛推向最高潮。

周春米表示，在出火烤玉米、香腸與爆米花，是許多恆春人小時候的有趣記憶，為讓這座場域生生不息，縣府承擔起管理責任，與三軍聯訓基地、國防部協調，將相關場域產權移交縣府管理，感謝墾管處協助及議會支持，才能促成恆春出火地質公園順利啟用。

周春米指出，為讓更多旅客深入體驗恆春半島的獨特風味，民眾除了可在恆春出火地質公園欣賞出火與水域相互輝映的奇景外，一旁服務中心館內也規劃藝術珍品展示、小農市集等多元服務，更設置夜間觀星的專屬場域，邀請民眾春節期間白天走訪公園、夜晚仰望星空，感受不一樣的觀光魅力。

縣府交通旅遊處說，恆春出火地質公園即日起免費開放戶外場域，館內暫不開放將持續進行營運前優化準備，預計農曆春節二月十七日全館展開試營運；詳細收費資訊與營業時間，將另行公告於縣府交通旅遊處網站最新消息。