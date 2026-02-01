恆春出火地質公園啟用 水火共生奇景成熱門景點
記者毛莉／屏東報導
屏東最新觀光地標「恆春出火地質公園」1日晚間正式啟用，縣長周春米主持啟用儀式，自然火焰與環形水池相互輝映，結合排灣族歌手戴曉君及最佳演唱組合動力火車的精彩演出，吸引超過3,000名鄉親共襄盛舉，縣府表示，即日起戶外場域免費開放，服務中心預計農曆春節2月17日全館展開試營運，將為屏東旅遊再添一處熱門新景點！
園區自下午起陸續湧入人潮，隨著夜幕降臨，在周春米、各界代表與滿場觀眾見證下，共同宣布「恆春出火地質公園」正式啟用，在自然火光、環形水域與音樂交織的氛圍中，正式迎接這座嶄新場域，壓軸登場的動力火車接連獻唱多首經典歌曲，全場齊聲合唱，將開幕夜晚氣氛推向最高潮。
周春米表示，在出火烤玉米、香腸與爆米花，是許多恆春人小時候的有趣記憶，為讓這座場域生生不息，縣府承擔起管理責任，與三軍聯訓基地、國防部協調，將相關場域產權移交由縣府管理，感謝墾管處協助及議會支持，才能促成恆春出火地質公園順利啟用。
周春米指出，為讓更多旅客深入體驗恆春半島的獨特風味，民眾除了可在恆春出火地質公園欣賞出火與水域相互輝映的奇景外，一旁服務中心館內也規劃藝術珍品展示、小農市集等多元服務，更設置夜間觀星的專屬場域，邀請民眾春節期間來出火走走，白天走訪公園、夜晚仰望星空，感受不一樣的觀光魅力。
縣府交通旅遊處表示，恆春出火地質公園園區內同步規劃生態密林區與觀星空間，未來不僅是近距離觀察地質景觀的重要場域，也將成為南台灣具代表性的夜間與星空觀測據點，此外，場館已取得使照並完成招商，園區即日起免費開放戶外場域，館內暫不開放將持續進行營運前優化準備，預計農曆春節2月17日全館展開試營運，詳細收費資訊與營業時間，將另行公告於縣府交通旅遊處網站最新消息及屏東GO好玩臉書等。
交旅處說，出火地質公園透過整體場域視野與步行動線的改建，讓民眾能以更貼近地景的方式，欣賞火焰與水域交織的特殊畫面，為讓不同族群皆能安心參與，現場也貼心規劃平整步道、場域指引等服務，同時提供復康巴士預約接駁，讓行動不便者也能順利進出園區、近距離感受地景與演出氛圍。
