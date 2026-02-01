"恆春出火地質公園"週日開幕 夜間湧入逾3000人共襄盛舉

生活中心／呂彥頡 屏東報導

屏東縣全新景點"恆春出火地質公園"，正式開幕！公園完整保留地底天然氣噴發的出火奇景，更創新導入環形水池設計，呈現"水火共生"的地質劇場，內部還設置生態密林區與觀星空間，新景點開幕，現場湧入超過3000位民眾共襄盛舉！

歌手動力火車"彩虹"：「身為一道彩虹，雨過了就該閃亮整片天空，讓我深愛的你感到光榮。」金曲組合動力火車，渾厚、高亢的嗓音，讓台下超過3000名粉絲，聽得如癡如醉，屏東縣"恆春出火地質公園"，歷經兩年多重新規劃、整建，在二月的第一天盛大開幕。主持人：「3、2、1，請啟動。」這座占地2.9公頃的地質劇場，完整保留地底天然氣噴發的"出火奇景"，更創新導入環形水池設計，呈現水火共生的壯觀畫面，還特地增設生態密林區與觀星空間。

屏東縣長周春米：「它真的是非常特別，很有設計感，大家可以在這邊很舒服地，哇這個懶人沙發，喝茶、喝咖啡、喝酒、看星星。」縣長周春米親自導覽，三五好友可以躺在包廂內一邊聊天、一邊用望遠鏡觀星，園區內更展示各式畫作、藝術品，規劃了具有歷史與環境脈絡的場域空間。

屏東縣長周春米：「屏東縣政府跟我們的國防部，跟我們的墾管處，我們做了一個協調，做了一個建設，正式變成一個出火的地質園區，也保護我們這個生生不息的火，在水域裡面相互間的輝映，春節就來我們的恆春半島，就來我們的出火地質公園。」喊話是春節走春的最佳選擇，恆春出火地質公園，以全新樣貌與世人見面，期盼為當地帶來更大的觀光效益！





