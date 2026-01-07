恆春出火地質公園 2/1開幕

屏東縣府交旅處長黃國維（中）預告「恆春出火地質公園」將開幕啟用。（記者陳真攝）

▲屏東縣府交旅處長黃國維（中）預告「恆春出火地質公園」將開幕啟用。（記者陳真攝）

斥資兩億六千八百萬元的「恆春出火地質公園」，將於二月一日揭幕啟用；屏東縣府於當晚並邀請歌手戴曉君、動力火車熱力開唱，打響今年屏東觀光版圖的第一炮！

屏東縣府交通旅遊處長黃國維表示，恆春出火地質公園總面積為二點九公頃，除生態密林區之外，出火地質廣場、環形水池，更形成水火共生的特殊景觀，不但能近距離觀察奇特地景，亦可於夜間觀星，將成為恆春半島觀光重要據點。

從地景閱讀歷史，恆春出火地質公園不僅以獨特的「水火共生」地景聞名，在歷史上更有深遠意義；受公視影集「斯卡羅」影響，這片土地背後的一段被世人遺忘的歷史再次被喚起。

如今的恆春出火地質公園，承載的不僅是壯麗的自然景觀，更是歷史與文化的交會點；這裡的火焰如同記憶的燈塔，見證了族群交流與和平締結的時刻。

黃國維說，恆春出火地質公園的開幕啟用儀式，將於二月一日晚間六時展開，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，將有戴曉君及動力火車帶來經典金曲與搖滾魅力，點燃冬季最熱情夜晚。

縣府表示，由於園區空間有限，座位名額有限，這次演出採免費索票入場，民眾可自一月九日晚間六時起，透過KKTIX平台線上索票，每帳號限索四張。另外，開幕儀式當天交通採全接駁方式，停車處包含恆春鎮公所旁立體停車場、恆春古城門東門外圍機車停車場，以及環城北路、環城南路雙向路側，接駁車從下午四時至晚間九時，每十五分鐘一班。