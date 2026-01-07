恆春出火地質公園2/1開幕 周春米縣長邀民眾共賞水火地景與音樂之夜

▲「恆春出火地質公園」將於2月1日盛大開幕，邀請金曲獎最佳原住民語專輯得主、排灣族歌手戴曉君，以及華語樂壇重量級組合動力火車接力演出，帶領民眾在星光、火焰與音樂交織的夜晚，共同見證自然地景與文化藝術的動人融合。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】歷經多年規劃與建設，擁有世界罕見「水火共生」自然奇景的「恆春出火地質公園」，將於2月1日盛大開幕。屏東縣政府將於當日晚間舉辦啟用典禮與音樂演出活動，由屏東縣長周春米主持開幕儀式，邀請金曲獎最佳原住民語專輯得主、排灣族歌手戴曉君，以及華語樂壇重量級組合動力火車接力演出，帶領民眾在星光、火焰與音樂交織的夜晚，共同見證自然地景與文化藝術的動人融合。

屏東縣政府表示，開幕活動將於2月1日18時正式展開，首先由蒂摩爾古薪舞集以充滿力量與文化意涵的舞作揭開序幕，隨後由戴曉君帶來深具原民精神的音樂演出，並舉行莊嚴的在地祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福，象徵恆春出火地質公園邁向全新發展篇章。活動壓軸則由動力火車登台，以經典金曲與搖滾魅力點燃冬夜熱情，為開幕活動畫下最高潮。

屏東縣政府交通旅遊處指出，恆春出火地質公園總面積約2.9公頃，園區規劃兼顧自然保育與環境教育，除保留原有的生態密林區外，並設置出火地質廣場與環形水池，呈現水與火同時存在的特殊地景樣貌。遊客除可近距離觀察天然氣體燃燒形成的出火景觀，夜間亦可於園區內觀星，未來將成為恆春半島重要的觀光與環境教育據點。

恆春出火不僅是自然奇景，更承載深厚的歷史意義。受公視影集《斯卡羅》影響，這片土地背後被世人逐漸淡忘的歷史再次受到關注。1867年，美國商船「羅妹號」（Rover）於恆春半島外海觸礁沉沒，引發國際事件，其後的協商中，琅𤩝十八社大股頭卓杞篤，正是在出火這片土地上，與美國駐廈門領事李仙得（Charles Le Gendre）簽署台灣第一份國際和平盟約「南岬之盟」，為台灣近代史留下重要的一頁。

縣府表示，如今的恆春出火地質公園，已不僅是自然景觀場域，更是歷史、文化與族群記憶交會的重要節點。長年不滅的火焰，宛如記憶的燈塔，見證著族群交流與和平締結的歷史時刻。遊客在夜間欣賞火光與星空的同時，也正站在歷史發生的場域之上，與百餘年前的故事產生時空共鳴，讓出火風景區成為連結恆春半島人文脈絡與國際視野的重要象徵。

縣府提醒，因園區空間有限，開幕當晚活動將採免費索票入場方式，座位名額有限。民眾可自1月9日18時起，至KKTIX平台搜尋「恆春出火」關鍵字進行線上索票，每一帳號限索4張，相關活動資訊與最新公告，將以屏東縣政府公布內容為準。