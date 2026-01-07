恆春出火地質公園2/1開幕 金曲歌手開唱迎賓

記者李佩玲／綜合報導

屏東縣政府昨日宣布，擁有「水火共生」奇景的恆春出火地質公園將於2月1日啟用，當天邀請金曲獎最佳原住民語專輯得主－排灣族歌手戴曉君及華語樂壇重量級組合動力火車熱力開唱，帶領民眾在星光與火焰交織的夜晚，共同見證地景與音樂的絕美融合，民眾可於明日18時起，於KKTIX平臺線上免費索票。

獨特水火共生奇景

屏東縣政府交通旅遊處表示，恆春出火地質公園總面積為2.9公頃，除生態密林區之外，出火地質廣場、環形水池更形成水火共生的特殊景觀，遊客可近距離觀察奇特地景，亦可於夜間的公園觀星。恆春出火地質公園不僅以獨特的「水火共生」地景聞名，在歷史上更有深遠意義。1867年，美國商船「羅妹號」（Rover）於恆春半島外海觸礁沉沒，隨後引發國際關注，在事件後續的協商中，琅嶠十八社大股頭卓杞篤，正是在出火這片土地上，與美國駐廈門領事李仙得簽下臺灣第1份國際和平盟約「南岬之盟」。

音樂點燃冬夜熱情

交通旅遊處說明，開幕儀式將於2月1日18時登場，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，接續戴曉君演出並舉行莊嚴的在地祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福，象徵恆春出火地質公園邁向全新篇章，壓軸則由動力火車帶來經典金曲與搖滾魅力，點燃冬季最熱情的夜晚。為維護觀賞品質，演出座位有限，採免費索票入場，明日18時起開放索票，每帳號限4張。

恆春出火地質公園示意圖。（屏東縣政府提供）

