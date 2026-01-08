

「恆春出火景觀區」變身為「地質公園」 於2月1日開幕，民眾需索票進場，索票資訊看「這裡」！





【旅遊經 洪書瑱報導】

原恆春出火特別景觀區(恆春出火)，早在清朝年間就被人發現，於《恆春縣誌》山川篇便記載「出火在城東五里，三台山之左」，就可證古人早就知道恆春鎮東方有個會冒火的地方，而「出火」這個地名還沿用一百多年，而今歷經多時規劃與建設，將這處擁有「水火共生」奇景，建設為「恆春出火地質公園」，將於2月1日盛大啟用，為了迎接開幕，活動當天除了由屏東縣長周春米主持開幕儀式，並邀請金曲獎最佳原住民語專輯得主—排灣族歌手戴曉君，以及華語樂壇重量級組合動力火車熱力開唱，帶領民眾在星光與火焰交織的夜晚，共同見證地景與音樂的絕美融合，由於園區空間、座位有限，請先行索票入場！



恆春出火地質公園總面積達2.9公頃，除了生態密林區外，還有出火地質廣場、環形水池，更形成水火共生的特殊景觀，除能近距離觀察奇特地景，亦可於夜間的公園觀星，將成為恆春半島觀光重要據點。













這塊土地，不僅坐擁恆春出火不同地質風貌──獨特的「水火共生」地景聞名，在歷史上更有深遠意義。在公視影集《斯卡羅》中，民眾可能會發現這片土地背後的一段被世人遺忘的歷史再次被喚起。於1867年，美國商船「羅妹號」（Rover）於恆春半島外海觸礁沉沒，隨後引發國際關注。在事件後續的協商中，琅𤩝十八社大股頭卓杞篤，就是在這片「出火」土地上，與美國駐廈門領事李仙得（Charles Le Gendre）簽下台灣第一份國際和平盟約——「南岬之盟」。

故「出火地質公園」，不僅承載的不僅是壯麗的自然景觀，更是歷史與文化的交會點。這裡的火焰如同記憶的燈塔，長年燃燒，見證了族群交流與和平締結的時刻。當遊客在夜間欣賞火光與星空時，其實正站在歷史發生的場域之上，與百餘年前的故事產生時空共鳴，也讓出火風景區不只是觀光勝地，更是連結恆春半島人文脈絡與國際視野的重要象徵。

為了迎接開幕，相關開幕儀式將於2月1日18時登場，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，接續由戴曉君演出並舉行莊嚴的在地祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福，象徵恆春出火地質公園邁向全新篇章，而活動壓軸將由「動力火車」帶來經典金曲與搖滾魅力，點燃冬季最熱情的夜晚。但提醒──為維護觀賞品質，加上座位名額有限額，將採免費索票入場，民眾可於明(9)日18:00起，透過KKTIX平台，搜尋「恆春出火」關鍵字，進行線上索票（每帳號限索4張），相關訊息可至屏東旅遊網(https://www.i-pingtung.com)查詢！

