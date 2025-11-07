恆春劇場館11月15日開幕 萬人牽手護古城
恆春文化中心繼去年民謠館啟用後，劇場館將於15日正式啟用，開幕當天下午4時，在恆春古城4座城門同步展開「萬人牽手護古城」行動，由「優人神鼓」演出《築．城》揭開序幕，重現當年築城的氣魄與精神，同時有恆春半島民謠、排灣古調傳唱及光雕展演，共同點亮恆春建城150周年的歷史記憶。
屏東縣政府文化處表示，恆春文化中心劇場館的啟用，意味國境最南的重大藝文建設完成最後拼圖，象徵文化薪火延續。劇場館為地下1層、地上5層，規畫670席座位演藝廳、200席視聽室及演出排練空間與商業服務空間，還有全台最南端誠品書店與餐飲空間，成屏南藝文展演新地標。
文化處指出，開幕當天東門由「優人神鼓」揭開序幕、西門邀請恆春與滿州民謠團隊吟唱土地記憶、南門由在地音樂創作團體「你太白了去曬黑」唱出老調新聲、北門則由高士古謠以排灣古調唱出族群共生之歌，古城共演展現多元共融的文化風景。
文化處表示，開幕周六、日晚間6時至9時，在南門推出光雕展演，結合《山海樂章》交響樂與原住民古謠，以光影與樂章演繹古城150年來的歷史風華。11月22日至12月27日，連續6周安排開幕系列節目，未來結合專業表演、創作人才培育。
文化處說明，恆春文化中心由台灣新銳建築師獎得主王銘顯與日本知名建築師團紀彥聯合設計，建築整合海洋文化、古蹟等特色元素，以文化港灣為隱喻，曲牆地景式的建築外觀與古城牆相互呼應，轉譯出承載多元演藝與文化傳承的船型設計。
