恆春半島滿州鄉沿海強風頻率最高！ 年均195天冠各地

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天(28日)宣布，12月起推出「陸上強風特報鄉鎮燈號」，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號呈現強風預警資訊，也曝光統計，全台以恆春半島滿州鄉沿海發生強風的頻率最高，平均每年約195天。

台灣因季風、地形及海陸特性，各地風勢常有顯著差異，即使在同一時間，沿海與內陸的風況往往亦有所不同，過去以縣市為單位所發布的「陸上強風特報」雖能提供整體警示，但較難充分反映在地差異。

氣象署表示，為使預警更精確且易讀，氣象署自今年3月起，試辦以黃、橙、紅3種等級「燈號」發布近2日內的強風「鄉鎮」預警，且將於12月起上線，協助民眾透過顏色快速判讀風力威脅程度並採取防範措施。

各色燈號定義：

黃燈：注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風。

橙燈：警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範。

紅燈：危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風。

氣象署指出，每年10月到隔年4月為東北季風盛行時節，台南以北至桃園沿海、北海岸、恆春半島及離島最容易發生強風，平均風6級以上，其中恆春半島滿州鄉沿海發生頻率最高，平均每年約195天，桃園蘆竹區沿海186天次之。

今年試辦期間亦顯示，除東北季風外，5月至9月於低壓帶、西南風和西南氣流及颱風影響時，也可能出現強風，例如今年7月幾乎每日發布強風特報，其中雲嘉南地區於丹娜絲颱風登陸前後出現大範圍強風，多處亮起代表危險的紅色燈號。

當陸上強風特報發布時，民眾可透過氣象署官網、生活氣象App或Facebook「報天氣」粉絲專頁，即時查詢所在鄉鎮市區的強風燈號等級，並依照燈號採取相應的防範行動。

更多關於強風特報、風力級數及應變方式，可參考氣象署報天氣粉絲專頁提供的懶人包、圖卡，或觀看《強風倒數：預警，是唯一防線》影片。

