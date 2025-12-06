恆春半島首座劇場館啟用，牽手傳唱・萬人護城風雨中見證。（屏東縣政府提供）

記者毛莉／屏東報導

恆春建城150週年紀念壓軸盛事，恆春半島首座劇場館6日啟用，總統府秘書長潘孟安、縣長周春米、文化部次長李靜慧、藝文界與地方人士等各界貴賓到場，在風雨中共同見證半島文化新地標啟航，成為民謠傳承、創作人才培育以及國際展演的重要基地。

晚間活動從四座城門同時開演揭開序幕，西門由恆春與滿州民謠團隊以歌聲吟唱土地故事，將半島的自然風景與生活情感化為旋律；南門由創作樂團「你太白了去曬黑」詮釋老調新聲；北門由高士古謠隊吟唱排灣族古調，天籟之聲展現族群共生的文化底蘊。

主舞台於東門登場，由金曲歌手戴曉君領軍，結合傳藝師、新生代藝生與牡丹 Puljimu 部落古謠隊，以跨世代共演，以歌聲串起恆春建城150年的歷史節奏，將現場氣氛推向最高潮。

周春米感謝所有參與護城的大小朋友，展現最誠摯的支持。恆春文化中心除了是新的地標之外，也是保留恆春文化很重要的場域。繼去年民謠館開幕，劇場館今年完工啟用，希望這座全台最南端的藝文展演中心，不只是文化平權，也為半島民謠與古謠文化世代傳承提供重要舞台，唱給世界聽。

潘孟安指出，劇場館完工的不只是建築，是民謠館的育成中心，是文化新指標，期待未來更多觀光業者共同配合，讓遊客來到恆春半島不是山海美景，可以透過定目劇、音樂展演，了解在地故事、文化及認識恆春的歷史。

文化處表示，劇場館從6日開幕起一連五場的節目包括陳明章音樂會、民歌演唱會、聖誕親子音樂劇與《唱吧唱吧》音樂劇，預售票熱烈。另外，每週六於劇場館大廳還有免費沙龍音樂會，為屏南地區注入多元藝術文能量。

文化處說，劇場館為地下一層、地上五層建築，包含670席表演廳、200席視聽室、排練空間與文創餐飲空間。全國最南端的誠品書店也同步試營運，打造書香與歷史交融的沈浸式閱讀體驗。