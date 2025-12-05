恆春南門光雕展演彩排亮相，民眾驚豔搶拍。（屏東縣政府文化處提供）

記者毛莉／屏東報導

恆春文化中心劇場館於12月6日開幕，恆春古城南門光雕展演呼應恆春建城150週年，以「恆春夜未眠，一百五十夢」為題，結合恆春半島民謠、原住民古謠與交響樂共譜《山海樂章》，透過光影與樂章交織演繹古城150年來的歷史風華，連日彩排試燈，讓在地居民驚豔「超美」。

屏東縣政府以光影藝術點亮古城歷史風華，南門在夜晚華麗變身為時光舞台，以合奏（土地的樂章）、 蘭花（春天的筆跡）、月琴（夢的序曲）、原民意象（身體的律動與天空的對話）、落山風（山海之間的氣流）、城牆（時間的眼睛）等六大段落為主題，細細訴說恆春半島的歷史軌跡，跨域音樂搭配大型光雕投影，打造沉浸式觀賞體驗。

南門光雕展演即將在6日晚間正式啟動，近日現場試燈測試，在夜色中綻放瑰麗畫面，吸引許多民眾先睹為快，直呼「古城變得超美、超夢幻」，紛紛拍照分享，引發熱烈討論，不少居民希望光雕能成為假日常態性展演，打造恆春夜間新亮點，吸引遊客打卡。

恆春南門光雕展演彩排亮相，民眾驚豔搶拍。（屏東縣政府文化處提供）

文化處表示，迎接恆春文化中心劇場館啟用，恆春古城四城門邀請金曲歌手戴曉君與傳藝師、新生代藝生與牡丹 Puljimu 部落古謠隊、恆春與滿州民謠團隊、創作樂團「你太白了去曬黑」、高士古謠隊共同演出。南門光雕秀於開幕週六、日晚間6時至10時，一次展演30分鐘，邀請民眾一同感受古城的文化流動與壯麗璀璨。