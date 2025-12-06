恆春古城光雕展演啟動 潘孟安、周春米出席 (圖)

台北市 / 綜合報導 台北地檢署偵辦 大罷免的 不實連署案，今年4月搜索約談時任的，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，當時的黨主席朱立倫曾發出動員令，呼籲黨 工 職人員到場聲援，還喊出要守夜，遭到警方七次舉牌驅離，並以違反集會遊行法函送法辦！北檢今（5）日以被告身分，傳喚朱立倫以及國民黨前發言人楊智伃進行說明， 朱立倫在 庭訊後強調，是在遵循憲法對人民權利的保障，也會堅持憲法規定的集會遊行保障。國民黨前主席朱立倫VS.記者說：「(被檢方傳喚有要講什麼嗎)，(覺得是秋後算帳嗎)，謝謝謝謝，謝謝啊。」保持微笑沒有正面回應，上個月才剛卸下國民黨主席職務，朱立倫今（5）日現身北檢，在律師的陪同下，以被告的身分遭傳喚說明，庭訊只花了短短半小時。國民黨前主席朱立倫說：「我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法，規定對集會遊行的保障。」即使被告還是堅定立場，會被告就是4月17日，北檢偵辦罷免案不實連署，搜索時任國民黨台北市黨部，同步約談主委黃呂錦茹。主席朱立倫發出動員令，除了主席身先士卒，包括台北市長蔣萬安，桃園市長張善政，立委王鴻薇謝龍介都到場，大批聲援群眾擠得水洩不通，但北檢是集會遊行禁制區，警方舉牌警告了七次命令解散，台北市警中正第一分局長(04.17)說：「朱立倫先生，謝龍介先生，楊智伃小姐，警方依集會遊行法，舉牌警告。」蔣萬安講完話就離開，雖然謝龍介一度起身，要大家散步就不是集會，但不肯散去已經被蒐證，和朱立倫前發言人楊智伃，都涉嫌違反集會遊行法，被警方函送法辦偵查庭首開，謝龍介因為立法院公務請假，其餘兩人訊後請回，朱立倫，朱立倫認為這趟來是履行，中華民國憲法對人民集會遊行的保障，楊智伃也發文表示，站在北檢是為了國家，民主自由公平正義發聲，兩人言論會不會被檢方認定，犯後無悔意最終司法會給答案。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話