恆春古城西門屢遭撞 1／30起試辦禁行4輪車

恆春西門門洞狹小，汽機車通過險象環生，每年也會發生一到兩次碰撞城門事故，文資局自1月30日起，對西門試辦交通管制方案，禁止4輪以上車輛通行，僅開放機慢車及行人通過，以期解決城門長期遭受碰撞毀損困擾。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

恆春古城是台灣僅有保存4座城門的國定古蹟，但西門、北門屢屢遭撞。文化部文化資產局今（12）日表示，將協同恆春古城管理單位恆春鎮公所，自1月30日起，針對西門試辦交通管制方案，禁止4輪以上車輛通行，僅開放機慢車及行人通過，希望能期解決城門長期遭受碰撞毀損的困擾。

國定古蹟恆春古城西門屢遭撞，雖然相關單位有立牌提醒，但仍頻頻發生大型車輛「卡門」事件。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

恆春古城建城至今已屆150周年，是全台保存較完整的古城。南門、東門早年已打通城垣讓車輛從旁繞行，但北門、西門仍留狹窄門洞，西門與居民生活圈融合，常有汽、機車從底下穿梭而行，雖然限高2.1公尺，相關單位也有立牌提醒，但仍頻頻發生大型車輛誤闖導致「卡門」事件，平均每年發生1至2件碰撞意外。最近一次發生在去年9月，小貨車因未注意限高，車身卡住城門，造成城牆磚塊掉落，對古蹟造成傷害。

廣告 廣告

國定古蹟恆春古城西門屢遭撞，1月30日起試辦禁行4輪車。圖為去年9月時，小貨車因未注意限高，車身卡住城門，造成城牆磚塊掉落。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

國定古蹟恆春古城西門屢遭撞，1月30日起試辦禁行4輪車。圖為去年9月時，小貨車因未注意限高，車身卡住城門，造成城牆磚塊掉落。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

為解決此問題，文化資產局自民國112年起，便與當地住戶及相關單位展開多次溝通與說明會，參考各界意見及調整設計方案，並在屏東縣道安會報中通過試辦計畫，決定1月30日起正式試辦禁止4輪車通行，試辦期3個月。

文資局指出，西門兩側道路將設置可移動式車阻，全面禁止4輪以上車輛穿越城門，機車則可由兩側通行，並在鄰近路口設置標誌與告示，引導汽車駕駛改行中正路或其他替代道路。

文資局去年10月曾與居民進行西門交通改善說明會，會中居民對車阻設置的位置及樣式有異意。文資局今說明，針對居民關切的路阻設計及生活影響，本次試辦所設置路阻為可移動式的暫時性設施，在活動舉辦或緊急通行需求時可視情況移開，並已儘量降低對日常生活影響，雖然可能改變部分居民以汽車穿越西門的使用習慣，但周邊仍有替代道路可供通行。

國定古蹟恆春古城西門屢遭撞，1月30日起試辦禁行4輪車，汽車改行中正路或其他替代道路，機車仍可從通行兩側通行。（文資局提供／羅琦文屏東傳真）

文資局強調，古蹟是全民共有的珍貴財富，請駕駛人配合管制措施，共同維護恆春古城的歷史風貌與用路安全，期盼透過生活上些微的調整，共同守護恆春古城西門。

更多中時新聞網報導

網球》搶十驚險過關 謝淑薇晉女雙4強

勞動部催生 補助企業單身聯誼

U：NUS玩24小時直播 睡覺搶被子全都露