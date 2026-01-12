恆春古城西門1／30試辦禁4輪車

恆春西門門洞狹小，汽機車通過險象環生，文資局自1月30日起，對西門試辦交通管制方案，禁止4輪以上車輛通行，盼能解決城門長期遭受碰撞毀損困擾。（本報資料照片）

屏東恆春古城是台灣僅有保存4座城門的國定古蹟，但西門、北門屢屢遭撞。文化部文化資產局12日表示，1月30日起正式針對西門試辦交通管制方案，禁止4輪以上車輛通行，僅開放機慢車及行人通過，希望解決城門長期遭受碰撞毀損的困擾。

恆春古城建城至今已150周年，是全台保存較完整的古城。南門、東門早年已打通城垣，讓車輛從旁繞行，但北門、西門仍留狹窄門洞，西門因限高僅2.1公尺，雖然相關單位有立牌提醒，但仍頻頻發生車輛誤闖導致「卡門」事件，平均每年發生1至2件碰撞意外。最近一次發生在去年9月，小貨車因未注意限高，車身卡住城門，造成城牆磚塊掉落，對古蹟造成傷害。

為解決此問題，文化資產局自民國112年起，便與當地住戶及相關單位展開多次溝通與說明會，參考各界意見及調整設計方案，並在屏東縣道安會報中通過試辦計畫，決定1月30日起正式試辦禁止4輪車通行，試辦期3個月。

文資局表示，西門兩側道路將設置可移動式車阻，全面禁止4輪以上車輛穿越城門，機車則可由兩側通行，並在鄰近路口設置標誌與告示，引導汽車駕駛改行中正路或其他替代道路。

文資局說明，針對居民關切的路阻設計及生活影響，此次試辦所設置路阻為可移動式的暫時性設施，在活動舉辦或緊急通行需求時可視情況移開，並已盡量降低對日常生活影響，雖然可能改變部分居民以汽車穿越西門的使用習慣，但周邊仍有替代道路可供通行。

在地縣議員盧玟欣表示樂見其成。她說，古城是很珍貴的文物，若因外來遊客不熟悉路況而發生事故，對古蹟造成傷害就很可惜，且有配套替代道路，如果試辦3個月居民習慣走替代道路，建議可以長期實施。