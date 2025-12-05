恆春古城150歲「回春」！南門光雕秀美翻夜空。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春古城建城150週年，適逢恆春文化中心劇場館6日盛大開幕，屏東縣政府特別打造「恆春夜未眠」光雕展演，近日連夜在南門進行試燈彩排。古樸的城牆瞬間化身為巨型畫布，瑰麗光影搭配磅礡音樂，讓路過民眾與在地居民直呼「美翻了！」、「古城變得超夢幻」，紛紛拿起手機搶拍這難得的夜景，未演先轟動。

這次光雕秀以「恆春夜未眠，一百五十夢」為主題，將南門變身為時光舞台。透過「合奏」、「蘭花」、「月琴」、「原民意象」、「落山風」及「城牆」等六大篇章，結合恆春半島民謠、原住民古謠與交響樂，交織出震撼的《山海樂章》。光影隨著音樂節奏流動，細膩刻畫出恆春半島獨有的山海氣韻與百年風華，打造出極具在地情感的沉浸式體驗。

文化處指出，迎接劇場館啟用，活動不僅有光雕秀，更邀請金曲歌手戴曉君、牡丹Puljimu部落古謠隊、高士古謠隊及在地民謠團體「你太白了去曬黑」等共同演出，展現半島文化的多元生命力。南門光雕展演將於開幕週六、日晚間6時至10時登場，一次展演30分鐘，不少鄉親也期盼這處新亮點能成為常態展演，邀請遊客一同見證古城越夜越美麗的璀璨時刻。

恆春古城150歲「回春」！南門光雕秀美翻夜空。(記者蔡宗憲攝)

