恆春員旅傳食物中毒！疑「河豚皮」釀禍 9人上吐下瀉

台南公司赴恆春員工旅遊，傳出食物中毒。（示意圖／翻攝自Google Maps）

屏東縣衛生局15日晚間接獲通報，某公司南下旅遊時，因吃了恆春某間海鮮合菜料理餐廳，事後共9人陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀，立即被送往恆春基督教醫院治療。據了解，此次活動為台南某公司員工旅遊，而中午食用的菜色包含一道「招牌河豚」，疑似為釀禍原因。由於9人症狀疑似為食物中毒，院方緊急通報衛生局，所幸目前均無生命危險，詳細情形有待衛生局進一步釐清中。

屏東縣衛生局指出，昨（15）日晚間9時30分許接獲通報，表示恆春基督教醫院內有9名病患疑似為食物中毒，其中包含一名年僅12歲的兒童。經初步了解，此案為台南某公司舉辦員工旅遊，共有180名團員，中午至恆春某餐廳食用午餐合菜。

菜色包含花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等。食用後有9人於下午陸續出現嘔吐、腹瀉症狀，因症狀明顯，遂於晚間至恆春基督教醫院急診就醫。

經初步疫調，個案攝食前無感冒及腸胃道症狀，目前9名個案就醫治療後症狀緩解，皆離院返回飯店休息，衛生局也將派員前往涉事場所進行稽查及採檢事宜，釐清詳細事發原因。

