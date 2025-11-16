恆春員旅吃海鮮 9人上吐下瀉 衛生局採檢送驗

台南某公司員工到恆春旅遊，疑發生9人食物中毒，屏東縣衛生局派員採集檢體釐清。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉∕屏東報導

台南某公司員工前往恆春旅遊，在一間餐廳吃合菜後，有9人因嘔吐、腹瀉就醫，均已出院；屏東縣衛生局16日派員前往餐廳採集檢體，釐清元凶。

該公司共有180人前往恆春半島旅遊，15日中午到恆春某餐廳吃午餐，菜色有花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等料理，下午有9人陸續嘔吐、腹瀉，因症狀明顯當晚就診，醫院通報疑似食品中毒。

衛生局前往餐廳稽查，現場作業場所抽油煙機不潔部分已改善，其餘均符合食品良好衛生規範準則規定；同時採集環境檢體6件及食餘檢體1件送驗，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件。

衛生局說，目前累計9人通報身體不適，未再接獲醫院通報新增個案，9人也已離院返回飯店休息。

衛生局提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所衛生狀況，並謹守要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱原則，預防食品中毒事件發生。