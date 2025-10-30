恆春國中體育館新建工程動土 預計116年完工

▲恆春國中今(30)日舉辦體育館新建工程動土典禮，縣長周春米主持典禮時表示，本工程總經費超過2億6,000萬元，預計116年3月完工。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣立恆春國中體育館因年久失修，並有地坪、天花板嚴重漏水及周邊設施損壞情況，縣政府為打造師生安全舒適的運動空間，積極爭取經費改建，今(30)日舉辦新建工程動土典禮，縣長周春米主持典禮時表示，本工程由教育部補助1億2,395萬元、縣府自籌1億3,618萬元，總經費超過2億6千萬元，預計116年3月完工，完工後可提供師生運動、教學與集會使用外，在落山風季節期間，更能成為恆春鄉親重要的運動空間。

縣長周春米表示，恆春國中體育館為民國71年興建，在疫情期間為廣設疫苗施打站，當時潘孟安縣長前往視察，發現館舍漏水年久失修，因此啟動重建規劃，如今在她上任後成功爭取經費並完成設計，特別感謝立委徐富癸大力爭取、教育部國教署與縣議會支持，盼工程能如期如質完工，為恆春半島帶來全新的運動新地標。

周縣長指出，新建體育館為三層樓設計，不僅提供籃球、羽球及排球運動場地，每層樓也規劃桌球室與學生社團辦公室，更可容納1,500個觀眾席位，屏東縣舉辦2027年全國運動會期間，恆春國中體育館也將承辦多項賽事，除提供學生與社區民眾的運動場域外，更成為落山風季節中重要的室內運動空間。

屏東縣政府體育發展中心說，恆春國中體育館新建作業總建築面積為2,063平方公尺，樓地板面積3,230平方公尺，以「融合地方文化、展現活力意象」為理念，外觀斜角線條與磚紅色元素呼應鄰近的恆春古城牆，兼顧通風、採光與節能，周邊規劃步道與綠帶，與即將啟用的恆春文化中心相互呼應，串聯校園與周邊場域建設，工程預計於116年3月竣工。