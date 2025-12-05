恆春大光社區 復育白花蝴蝶蘭

墾丁大光社區發展協會5日在社區活動中心後方復育台灣原生種白花蝴蝶蘭。（羅琦文攝）

屏東恆春鎮大光社區發展協會5日在社區活動中心後方，復育原生種台灣白花蝴蝶蘭。協會總幹事邱政均表示，將以蘭花復育區作為導覽基地，讓大家知道白花蝴蝶蘭是如何生長、古早的年代在恆春有著什麼樣的故事。

大光社區發展協會表示，大光是蘭花文化最早的起源地，在成功大學熱帶植物與微生物科學研究所及在地餐旅業者協助下，並由屏東麒悅蘭園及辜嚴倬雲保種中心支持，提供100株台灣原生蝴蝶蘭，在社區活動中心後方復育，並預計闢建為公園，同時培訓地方解說員，讓遊客知道，被暱稱為「台灣阿嬤」白花蝴蝶蘭的故事。

大光社區發展協會理事長江進教說，早年恆春半島開滿蘭花，其中又以台灣白花蝴蝶蘭最多，形成另類導航指標，在沒有燈塔的年代，漁民遠遠看到滿山遍野盛開的白花蝴蝶蘭，就知道要返港回家了，但因人為採集、棲地破壞，已經看不到那種盛況。

邱政均表示，恆春舊名叫「瑯嶠」，是排灣族語「蘭花」的音譯，也就是充滿蘭花的土地，18、19世紀有許多科研家來此採種，尤其以日據時代採集最齊全，但是因為蘭花值錢，隨手一摘賣給外國人都有很好的價格，因此幾乎被民眾採光，現在被列為國家極危物種。

邱政均說，在成大協助下，將為社區導覽員培訓10堂課程，以活動中心後方的蘭花復育區作為導覽基地，為遊客進行解說，未來也會陸續增加許多更豐富的課程內容。

大光社區發展協會表示，希望復育區內種下的希望種子，能延續這台灣百年文化，由土生土長的在地人，重新訴說這美麗的蘭花故事，也能結合學術、科普、社會教育來促進台灣蘭花產業永續發展。