恆春建城紀念專輯「春城小唱」發行

恆春建城一百五十週年紀念專輯「春城小唱」，歷時近一年籌備與錄製，於日前正式發行上架，專輯陣容含「金」量十足，用歌聲傳唱恆春半島的風土與文化。

縣府文化處表示，該專輯由金曲製作人李欣芸統籌製作，邀集恆春及滿州地區民謠保存者吳登榮、黃卻銀、陳慶松、張碧英、張錦桂，以及藝生謝徐鳳玉、潘宥任共同錄製，並力邀臺灣民謠大師陳明章、金曲歌王桑布伊、金曲歌后曹雅雯、金曲與金音歌手戴曉君及恆春樂團浮可泰跨界合作，讓恆春民謠被重新詮釋。

縣長周春米指出，該專輯將恆春半島阿公阿嬤長年傳唱的民謠有系統地保存並發揚光大，讓更多人聽見在地最有情感的聲音，唱乎世界聽。另外，周春米並頒發「恆春民謠」保存者證書給傳藝師陳慶松，肯定其長年深耕傳統民謠的努力與貢獻。

李欣芸表示，這張專輯有「世代交替」意涵，期望民謠被更多人聽見，帶著土地的溫度走得更遠。

曹雅雯以平埔曲調演唱「青蚵仔嫂」，她表示，這次新編曲讓古調也能吸引年輕人。戴曉君則詮釋「牛母伴」，由滿州民謠國寶張日貴作詞，希望將它的韻味唱出來，展現土地最美的聲音。