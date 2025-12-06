恆春建城150周年紀念！全台「最南端藝文地標」同步啟用

圖／TVBS

屏東恆春今年建城150周年，因此全台最南端的藝文地標，恆春文化中心劇場館，6日晚上也正式啟用，活動前，除了在恆春四個城門，舉辦牽手傳唱、萬人護城的活動，隨後還在劇場館內進行演出，讓當地的藝術文化風情，也能跟國際分享接軌。

恆春古城在夜間打上燈光，還有歌手在上頭歌唱，伴隨徐徐微風，讓人如癡如醉，會有這場活動，都是因為今年是恆春建城第150周年。

活動主持人：「一起守護我們的台灣。」

屏東縣府在恆春古城的四個城門，舉辦牽手傳唱、萬人護城活動，搭配光雕投影，讓整個恆春有如夢幻世界，但，除了要紀念這個日子，還有。

廣告 廣告

活動主持人：「二...一，請啟動。」

啟動儀式結束，正式宣告全台最南端的藝文地標，恆春文化中心劇場館，6號晚上正式啟用。

屏東縣長周春米：「除了文化平權之外，我想它也是保留我們恆春半島，非常重要文化的一個很重要的場域，藉此來讓我們恆春半島的文化，能夠唱給世界聽。」

劇場館地下一層、地上五層，包含670席表演廳，200席的視聽室，還有排練空間及文創餐飲空間，甚至還有連鎖書局進駐，讓在地的藝文活動，也能在優質環境下，跟國際順利接軌。

更多 TVBS 報導

史上第一次！女星唱一半整場關燈全黑 12分鐘照唱畫面曝光

獨／她抗癌15年證實病逝！《紅人榜》男星崩潰痛哭 奔靈堂上香

TANK大陸移植心肝驚傳暴瘦 Ella揭「真實近況」

王世堅「從從容容游刃有餘」入選中國十大流行語 原因曝光

