恆春建城150周年 《春城小唱》唱出南台灣最南端的聲音

恆春建城150周年紀念專輯《春城小唱》今天正式發行，金曲製作人李欣芸（右五）偕金曲得主曹雅雯（右三）、戴曉君（左一）及民謠傳藝師，共同在屏東演藝廳實驗劇場發表宣傳，屏東縣長周春米（左五）感謝每一位傳藝師與音樂人的投入，讓更多人聽見台灣最南端、最有情感的聲音。（羅琦文攝）

恆春建城150周年，屏東政府歷時近一年籌備與錄製恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》，今（21）日下午舉行發表會。金曲製作人李欣芸偕金曲得主曹雅雯、戴曉君及民謠傳藝師，共同在屏東演藝廳實驗劇場發表宣傳，用歌聲傳唱恆春半島的風土與文化。

屏東縣政府文化處表示，《春城小唱》由李欣芸統籌製作，邀集恆春及滿州地區民謠保存者吳登榮、黃却銀、陳慶松、張碧英、張錦桂，以及藝生謝徐鳳玉、潘宥任共同錄製，並力邀民謠大師陳明章、金曲歌王桑布伊、金曲歌后曹雅雯、金曲與金音歌手戴曉君、音樂人楊肅浩及恆春在地樂團浮可泰跨界合作，讓這片土地的聲音在音樂中被重新詮釋。

恆春建城150周年紀念專輯《春城小唱》正式發行，金曲歌手戴曉君深情詮釋「牛母伴」的淒美情感。（羅琦文攝）

恆春建城150周年紀念專輯《春城小唱》正式發行，金曲歌后曹雅雯以細膩歌聲演繹「平埔調」。（羅琦文攝）

恆春建城150周年紀念專輯《春城小唱》今天正式發行，金曲製作人李欣芸（右二）偕金曲得主曹雅雯（右一）、戴曉君（左一）及民謠傳藝師，共同在屏東演藝廳實驗劇場發表宣傳，屏東縣長周春米（左二）感謝每一位傳藝師與音樂人的投入，讓更多人聽見台灣最南端、最有情感的聲音。（羅琦文攝）

文化處表示，《春城小唱》挑選6首民謠，以傳藝師與藝生演唱及全新編曲版本並行呈現，並由桑布伊以悠揚歌聲唱出「思想起」的鄉愁；陳明章以瀟灑態度詮釋「楓港小調」的人情味；楊肅浩唱出父母對子女盼望的「五孔小調」；曹雅雯以細膩歌聲演繹「平埔調」；謝徐鳳玉與浮可泰以輕快節奏唱出「四季春」的恆春慵懶日常；戴曉君則以深情詮釋「牛母伴」的淒美情感。

專輯發表會中，曹雅雯與戴曉君分別演唱「平埔調」及「牛母伴」兩首曲目，細膩與深情的歌聲交織出動人情感，讓在場觀眾陶醉不已。屏東縣長周春米並頒發恆春民謠保存者證書給傳藝師陳慶松，肯定其長年深耕傳統民謠的努力與貢獻。

文化處表示，陳慶松1964年出生於恆春鎮大光社區，是遊唱詩人陳達的姪子，其歌聲嘹亮、韻味十足，並能自行編曲、填詞，將生活點滴化作優雅詞句融入歌曲之中。

周春米表示，為將恆春半島阿公阿嬤長年傳唱的民謠有系統、有制度地保存並發揚光大，特別邀請知名製作人李欣芸精心製作《春城小唱》，感謝每一位傳藝師與音樂人的投入，這是一張值得細細品味、用心聆聽的作品，讓更多人聽見台灣最南端、最有情感的聲音，唱乎世界聽。

李欣芸說，《春城小唱》記錄了恆春與滿州傳藝師與藝生最真摯的歌聲，也很榮幸邀請多位金曲音樂人共同參與，這張專輯有「世代交替」的意涵，期望讓民謠被更多人聽見，帶著土地的溫度走得更遠。

文化處表示，《春城小唱》專輯21日開始正式在各大音樂平台上架發行，包含Spotify、Apple Music、KKBOX等串流平台。同時，實體專輯亦將於博客來、誠品線上、PChome 等網路電商平台，以及誠品書店、五大唱片、佳佳唱片、光南大批發等實體通路同步上架。

