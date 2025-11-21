恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》發行 曹雅雯、戴曉君詮釋民謠生命力

恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》11月21日發行。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷時近1年籌備與錄製的恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》，今(21)日發行，屏東縣長周春米、金曲製作人李欣芸與金曲得主曹雅雯、戴曉君及民謠傳藝師，齊聚屏東演藝廳實驗劇場為專輯宣傳，用歌聲傳唱恆春半島的風土與文化。

屏東縣長周春米(左2)致贈月琴給李欣芸(右2)及曹雅雯(右1)，左1為戴曉君。(記者羅欣貞攝)

《春城小唱》專輯由李欣芸統籌製作，邀集恆春及滿州地區民謠保存者吳登榮、黃却銀、陳慶松、張碧英、張錦桂，以及藝生謝徐鳳玉、潘宥任共同錄製，並力邀台灣民謠大師陳明章、金曲歌王桑布伊、金曲歌后曹雅雯、金曲與金音歌手戴曉君、音樂人楊肅浩及恆春在地樂團浮可泰FolkTake跨界合作，陣容堅強。

廣告 廣告

戴曉君詮釋〈牛母伴〉，唱出動人的韻味。(記者羅欣貞攝)

今日專輯發表會中，曹雅雯與戴曉君分別演唱〈平埔調〉及〈牛母伴〉2首曲目，細膩與深情的歌聲交織出動人情感，令觀眾陶醉不已。屏東縣長周春米並頒發「恆春民謠」保存者證書給傳藝師陳慶松，肯定其貢獻。

周春米表示，為將恆春半島阿公阿嬤長年傳唱的民謠有系統、有制度地保存並發揚光大，今年特別邀請知名製作人李欣芸精心製作《春城小唱》專輯，感謝每位傳藝師與音樂人的投入，這是一張值得細細品味、用心聆聽的作品，讓更多人聽見台灣最南端、最有情感的聲音，唱予世界聽。

恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》歷時近1年籌備與錄製。(記者羅欣貞攝)

製作人李欣芸表示，《春城小唱》記錄恆春與滿州傳藝師與藝生最真摯的歌聲，也很榮幸邀請多位金曲音樂人共同參與，這張專輯有「世代交替」的意涵，期望讓民謠被更多人聽見，帶著土地的溫度走得更遠。

曹雅雯演唱〈青蚵仔嫂〉是平埔曲調，她表示，這次新編曲，讓古調也能吸引年輕人。戴曉君則詮釋〈牛母伴〉，由滿州民謠國寶張日貴作詞，希望將它的韻味唱出來，展現土地最美的聲音。

恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》由知名製作人李欣芸(右)製作，11月21日發行，屏東縣長周春米(左)表示，專輯值得細細品味、用心聆聽。(記者羅欣貞攝)

文化處表示，《春城小唱》11月21日於各大音樂平台上架發行，包含Spotify、Apple Music、KKBOX等串流平台。同時，實體專輯也將於博客來、誠品線上、PChome等網路電商平台，以及誠品書店、五大唱片、佳佳唱片、光南大批發等實體通路同步上架。

【看原文連結】

更多自由時報報導

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

獨家》羅唯仁引起台積人公憤 被他要求簡報部屬深感受騙

她花不到1.6萬開啟副業 如今「月賺超過40萬」親曝翻身秘訣

中國大量遊客將湧入！ 韓國網友嚇壞：乾脆我們也來「台灣有事」

