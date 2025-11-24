恆春建城150週年紀念專輯 《春城小唱》11/21正式發行
【互傳媒／記者 范家豪／屏東報導】 歷時近一年籌備與錄製的恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》，21日正式發行，縣長周春米、金曲製作人李欣芸偕金曲得主曹雅雯、戴曉君及民謠傳藝師，共同於屏東演藝廳實驗劇場為專輯宣傳，用歌聲傳唱恆春半島的風土與文化。
《春城小唱》專輯由李欣芸統籌製作，邀集恆春及滿州地區民謠保存者吳登榮、黃却銀、陳慶松、張碧英、張錦桂，以及藝生謝徐鳳玉、潘宥任共同錄製，並力邀臺灣民謠大師陳明章、金曲歌王桑布伊、金曲歌后曹雅雯、金曲與金音歌手戴曉君、音樂人楊肅浩及恆春在地樂團浮可泰跨界合作，含金量十足的陣容，讓這片土地的聲音在音樂中被重新詮釋。
專輯發表會中，曹雅雯與戴曉君分別演唱〈平埔調〉及〈牛母伴〉兩首曲目，細膩與深情的歌聲交織出動人情感，讓在場觀眾陶醉不已。
縣長周春米表示，為將恆春半島阿公阿嬤長年傳唱的民謠有系統、有制度地保存並發揚光大，今年特別邀請知名製作人李欣芸精心製作《春城小唱》專輯，感謝每一位傳藝師與音樂人的投入，這是一張值得細細品味、用心聆聽的作品，讓更多人聽見台灣最南端、最有情感的聲音，唱乎世界聽。
另外，周縣長並頒發「恆春民謠」保存者證書給傳藝師陳慶松，肯定其長年深耕傳統民謠的努力與貢獻。
製作人李欣芸表示，《春城小唱》記錄了恆春與滿州傳藝師與藝生最真摯的歌聲，也很榮幸邀請多位金曲音樂人共同參與，這張專輯有「世代交替」的意涵，期望讓民謠被更多人聽見，帶著土地的溫度走得更遠。
曹雅雯演唱《青蚵仔嫂》是平埔曲調，她表示，這次新編曲，讓古調也能吸引年輕人。戴曉君則詮釋〈牛母伴〉，由滿州民謠國寶張日貴作詞，希望將它的韻味唱出來，展現土地最美的聲音。
《春城小唱》挑選了六首民謠〈思想起〉、〈楓港小調〉、〈五孔小調〉、〈平埔調〉、〈四季春〉、〈牛母伴〉，以傳藝師與藝生演唱及全新編曲版本並行呈現，桑布伊以悠揚歌聲唱出〈思想起〉的鄉愁；陳明章以瀟灑態度詮釋〈楓港小調〉的人情味；楊肅浩唱出父母對子女盼望的〈五孔小調〉；曹雅雯以細膩歌聲演繹〈平埔調〉；謝徐鳳玉與浮可泰以輕快節奏唱出〈四季春〉的恆春慵懶日常；戴曉君則以深情詮釋〈牛母伴〉的淒美情感。
文化處表示，《春城小唱》專輯11月21日正式於各大音樂平台上架發行，包含Spotify、Apple Music、KKBOX等串流平台。同時，實體專輯亦將於博客來、誠品線上、PChome 等網路電商平台，以及誠品書店、五大唱片、佳佳唱片、光南大批發等實體通路同步上架。
