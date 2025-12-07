恆春建城150週年紀念 見證恆春半島文化新地標啟航

南部中心／曾依翔、鄧山田 屏東報導

恆春建城150週年，紀念壓軸盛事，6號晚間，迎接恆春半島首座劇場館開幕，屏東縣政府以「牽手傳唱・萬人護城」，串連恆春古城四座城門，多組樂團接力演出，以光雕點亮古城，見證恆春半島文化新地標啟航。





迎接恆春建城150週年，6日晚間，串連恆春古城四座城門，大家牽手傳唱．萬人護城。（圖／民視新聞）









在地方耆老帶領下，迎接恆春建城150週年，大家牽手傳唱．萬人護城。從空拍角度，畫面震撼，感動人心，即使天空下起雨來，恆春人的熱情，沒有被澆熄，共同站上城門，牽手護城。

屏東縣長周春米：「共同來守護，這得來不易150年週年的古城，大家心連心萬人護古城。」恆春建城150週年紀念壓軸盛事，6號迎接劇場館開幕，恆春古城四座城門，同步展開盛大表演。西門由民謠團隊，以歌聲吟唱土地故事，南門由創作樂團詮釋老調新聲，北門吟唱排灣族古調，天籟之聲展現族群共生的文化底蘊。





東門登場的開幕主秀，由金曲歌手戴曉君領軍，帶來動人演唱。（圖／民視新聞）









東門登場的開幕主秀，由金曲歌手戴曉君領軍，以跨世代共演方式，帶領觀眾，回顧恆春歷史節奏，用歌聲傳承文化使命。總統府秘書長潘孟安：「大家共同護城、顧城，讓恆春邁向新的150週年。」

文化部政務次長李靜慧：「這麼漂亮的演藝廳完工，表演者以後都能夠站在舞台上，對世界來唱我們的民謠。」

繼去年民謠館開幕，全台最南端的恆春半島劇場館也完工啟用，充滿文藝氣息，為恆春半島文化發展，邁向重要里程碑。





