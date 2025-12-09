恆春建城150週年！光雕秀閃亮夜空 「全台最南」藝文基地開幕

記者鄭玉如／台北報導

屏東恆春今年建城150週年，6日以「牽手傳唱・萬人護城」串連恆春古城四座城門，由金曲歌手戴曉君及傳藝師、高士古謠、創作樂團接力演出，並用光雕點亮古城，同時恆春半島首座劇場館也正式啟用，為恆春半島文化發展邁向重要里程碑。

恆春建城150週年，邀請金曲歌手戴曉君及傳藝師、高士古謠等接力演出。（圖為南門光雕秀／屏東縣政府提供）

為了慶祝恆春今年建城150週年，屏東縣政府串連恆春古城四座城門，各城門同步展開盛大表演，西門由恆春與滿州民謠團隊以歌聲吟唱土地故事，將半島的自然風景與生活情感化為旋律；南門則由創作樂團「你太白了去曬黑」詮釋老調新聲。

金曲歌手戴曉君與牡丹Puljimu部落古謠隊，用歌聲吟唱傳承的文化使命。（圖／屏東縣政府提供）

北門由高士古謠隊吟唱排灣族古調，天籟之聲展現族群共生的文化底蘊；東門是登場的開幕主秀，由金曲歌手戴曉君領軍，結合傳藝師、新生代藝生與牡丹Puljimu部落古謠隊，以跨世代共演方式帶領觀眾回望恆春建城150年的歷史，用歌聲吟唱永續傳承的使命。

滿州民謠團隊以歌聲吟唱土地故事。（圖／屏東縣政府提供）

縣長周春米表示，縣府於110年啟動「恆春文化中心」計畫，繼去年民謠館開幕，劇場館今年完工啟用，這座全台最南端的藝文展演基地，為恆春半島文化發展邁向重要里程碑。

台灣最南端「誠品書店恆春限定店」開幕，吸引不少居民與遊客前往參觀。（圖／記者鄭玉如攝影）

而新完工的劇場館為地下一層、地上五層，規劃670席座位演藝廳、200席視聽室，以及演出排練空間、文創餐飲空間。此外，進駐劇場館一樓同步試營運、全國最南端的誠品書店，匯集上萬冊書籍，且呼應在地山海及落山風文化，策劃首檔「半島航行・日光之地」主題書展，讓在地居民及遊客從文學感受恆春的自然風情。

恆春文化中心建築整合海洋文化、古蹟等特色元素，以文化港灣為隱喻。（圖／屏東縣政府提供）

文化處強調，劇場館定位為「在地歷史×當代創作」的文化基地，未來將以「民謠扎根、展演啟航」作為雙核心任務，一方面深化恆春半島民謠與古謠讀聲音文化的保存與教育推廣，另一方面引進跨界表演、親子節目及國內外優質團隊，打造南國與國際接軌的重要舞台。

另外，恆春文化中心建築整合海洋文化、古蹟等特色元素，以文化港灣為隱喻，曲牆地景式的建築外觀與古城牆相互呼應，象徵承載多元演藝與文化傳承的船型設計。

