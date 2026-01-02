恆春推「台電ETF」盼留人 設籍滿3年領福利金

屏東縣恆春鎮轄區內有古城門、美麗海景，每年吸引不少觀光客，當地入籍人數卻不斷流失，恆春鎮連2年跌破3萬人，上月底當地遷入戶數45戶只有遷出86戶的一半，地方憂心人口衰退越來越嚴重，修法調降設籍年限來留人。

最受矚目的是台電生活福利金，往年在2014年前設籍的民眾才能領，現在設籍滿3年就可領。

屏東縣恆春鎮長尤史經表示，「人口都少，一直減少一直減少啊。所以他們說感覺說，我住在恆春也沒有用啊，我遷出去好了。所以這樣我補助門檻放寬嘛。」

屏東縣恆春鎮代會主席趙記明指出，「全面調降設籍年限，就能領取各項津貼。」

新法修正後，台電生活福利金只要設籍滿3年，採取像是「ETF」的概念，符合資格者每人每月可領150元，每半年1次撥款入帳戶，也讓不少新入戶籍的恆春人相當認同。

恆春鎮民向記者表示，「可以把在地的年輕人留在恆春扎根，這樣才不會年輕人都往外跑。」另一位鎮民則認為，「覺得就不無小補嘛，也是能補貼。」

恆春鎮公所社會課承辦人員朱汝卿說明，「比如我們4個是同一戶，我們就可以同一個帳戶。那如果說我們4個，要各立帳戶領也OK呀。」

台電生活福利金通常以戶為單位撥款，恆春鎮公所預估將增加300多萬元的支出，未來也會有學費等更多補助項目鬆綁，希望將不斷流失的人口再拉回來。





