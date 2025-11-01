恆春搶救人口大作戰！ 鎮代會修「福利門檻」設籍滿3年可領

屏東縣恆春鎮人口連2年低於「設鎮」3萬人門檻，最新僅剩2萬9千3百餘人。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮人口連2年低於「設鎮」3萬人門檻，最新僅剩2萬9千3百餘人，較2014年3萬1千多人流失超過2千人。恆春鎮代會認為鎮公所自2014年起未重審鎮民福利門檻，台電生活福利金、長輩過節禮金、學雜費補助等誘因「凍漲10年」，完全無法吸引外地人設籍。鎮代會主席趙記明與鎮代、鎮長尤史經聯手提案，將全面重修《恆春鎮生活福利金自治條例》，昨先通過重陽禮金設籍滿3年就可領取。

提案直指，台電每月1人150元生活福利金、長輩重陽節禮金、學雜費等補助，設籍門檻與金額10年未動，已與現實脫節。趙記明強調，「人口結構變了，出生率也下降，門檻不修怎麼留人？」鎮代會決議陸續完成條例修正，鬆綁外地設籍補助限制，放大誘因吸納「墾漂」族與新住民。

「住了快10年，孩子都上小學了，終於有機會能領！」多名「墾漂」族聞訊歡呼。老一輩居民也力挺，偏鄉生育率難逆轉，唯有放大福利磁吸效應，才能讓恆春重現活力。鎮公所回應，影響最大的每月每人150元台電福利金，重修後，設籍滿3年就可領取，預算估增加3百多萬元，將配合鎮代會提案積極研議財源配套，力求人口紅利早日到位。

恆春鎮代會昨日已經修改年滿65歲以上的重陽節禮金發放條例，主秘王堅彥指出，未來設籍滿3年長輩都可以領取重陽節禮金，但其他節日的禮金並未放寬領取限制，而原有領取其他節日禮金的居民則不受影響。

趙記明指出，恆春半島的人口結構已經明顯「生不如死」，人口衰退幾乎不可能靠新生兒逆轉，但恆春地區山海風光及人情味吸引許多外地人口居住，如何用現有的福利政策吸引他們留下設籍，進一步帶動地方產業發展，是當地未來的重要課題，也是為什麼恆春鎮公所及鎮代會主動修改這項10年未動的福利政策的主因。

