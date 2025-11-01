恆春放寬福利門檻 拚吸墾漂族

屏東縣恆春鎮人口數2022年跌破3萬，且持續下滑，鎮代會審修福利門檻，盼吸引移居入籍。圖為地標恆春南門。（羅琦文攝）

屏東縣恆春鎮人口數最高曾達3萬6550人，自2022年跌破3萬以來，每年人口數持續下降，今年9月只有2萬8879人。恆春鎮代會認為鎮公所自2014年起未重審鎮民福利門檻，無法吸引外地人設籍。鎮代會主席趙記明與鎮代、鎮長尤史經聯手提案，將全面重修《恆春鎮生活福利金自治條例》。

《恆春鎮生活福利金自治條例》第3條福利金發放對象，應在2014年12月31日前設籍恆春鎮。提案指出，台電每月1人150元生活福利金、長輩重陽節禮金、學雜費等補助，設籍門檻與金額10年未動，已與現實脫節。趙記明表示，鎮代會決議陸續完成條例修正，鬆綁外地設籍補助限制，放大誘因吸納「墾漂族」與新住民入籍。

廣告 廣告

趙記明指出，人口衰退幾乎不可能靠新生兒逆轉，但恆春地區山海風光及人情味吸引許多外地人口居住，如何用現有的福利政策吸引他們留下設籍，進一步帶動地方產業發展，是未來的重要課題，也是為什麼鎮公所及鎮代會主動修改這項10年未動的福利政策的主因。

恆春鎮代會10月31日已經修改年滿65歲以上的重陽節禮金發放條例，主祕王堅彥指出，未來設籍滿3年長輩都可以領取重陽節禮金，但其他節日的禮金並未放寬領取限制，而原有領取其他節日禮金的居民則不受影響。

恆春鎮廖姓鎮民說，他兩個小孩從入籍恆春，讀國小到高中畢業都沒享受到任何補助學雜費，最有感申請獎學金也被限制，身為恆春人10年了，卻被排外條款限制住，如今由現任鎮代主席跟鎮長解開這個枷鎖，也算是遲來的小確幸，希望恆春能夠更進步。