恆春文化中心劇場館開幕 萬人響應護城

恆春半島首座劇場館6號晚間正式開幕，屏東縣政府以光雕點亮古城，並在風雨中以「牽手傳唱．萬人護城」活動，來見證半島文化新地標啟航。而場館內規劃了表演廳及視聽室，將來大家去恆春半島玩可以透過文化藝術場館，了解在地故事。

恆春古城150週年 南門光雕空拍超耀眼

全台最南端的劇場、恆春文化中心劇場館6號正式開幕，即便天公不作美下著雨，但民眾熱情完全沒被澆熄，穿著雨衣到場共襄盛舉，更有樂團賣力開唱氣氛嗨唱。

今年正逢恆春建城150週年，古城南門特別推出氣勢磅礡的光雕展，從空拍俯瞰整座城門耀眼絢麗，以光雕點亮古城，以「牽手傳唱．萬人護城」活動讓大家見證半島文化新地標啟航。

屏東現任縣長周春米與前縣長潘孟安都出席開幕儀式。圖／台視新聞

劇場館成恆春新地標 感受歷史藝術魅力

屏東縣長周春米表示，恆春文化中心劇場館、民謠館不只保存屏東在地的文化，也是恆春半島最重要的藝文中心。而全新的劇場館不但規劃了670席的表演廳和200席的視聽室，還有專業排練室及文創餐飲區，一次滿足藝文需求。書店也同步試營運，民眾能在書香與歷史的交融中享受沉浸式的文化體驗。

恆春文化中心劇場館成為恆春新地標。圖／台視新聞、屏東縣政府提供

前屏東縣長、總統府秘書長潘孟安也特地出席開幕儀式，他希望更多的觀光業者一起結合，未來有更多的定目劇能夠來到恆春半島。恆春半島首座劇場館不只是一座新地標，更將寫下在地故事，民眾可走一趟來感受歷史與藝術交織的獨特魅力。

屏東／蘇世偉、蔡長育、彭以德 責任編輯／施佳宜

