恆春文化中心劇場館開幕 鄭怡將獻唱經典歌曲"月琴"

南部中心／曾依翔 鄧山田 屏東縣報導

恆春建城150週年暨文化中心劇場館開幕活動，屏東縣政府以「牽手傳唱・萬人護城」串聯恆春古城4座城門，畫面震撼人心。周末將迎來"流金歲月民歌演唱會"，民歌時代極具代表性的女聲鄭怡，經典歌曲"月琴"唱了44年，將首度在民謠故鄉獻唱，也為恆春文化中心劇場館再添新亮點。





恆春文化中心劇場館開幕 鄭怡首度在民謠故鄉獻唱

恆春建城150週年暨文化中心劇場館開幕活動 牽手傳唱萬人護城(圖／民視新聞）

廣告 廣告





大小朋友手牽著手傳唱，屏東縣長周春米、總統府秘書長潘孟安等貴賓，還站上東門上頭，和民眾共同牽手護城。從空拍畫面更是震撼人心，牽手傳唱 萬人護城，串聯4座城門，恆春鎮成了最亮的小鎮，這是恆春建城150週年暨文化中心劇場館開幕活動。恆春文化中心有如停泊在海灣中的船隻，不僅融合周邊恆春古城城牆，還具有地標性，且內部空間也將規畫同樣融入古城及月琴等意象，強化在地特色。民謠館去年落成，劇場館今年啟用，包含670席表演廳、200席視聽室、流金歲月民歌演唱會也將在周末13.14號登場。





恆春文化中心劇場館開幕 鄭怡首度在民謠故鄉獻唱

恆春文化中心劇場館開幕 鄭怡首度在民謠故鄉獻唱（圖／民視新聞）





唱了44年〈月琴〉的鄭怡，也將首度在民謠故鄉獻唱。民歌歌手鄭怡說，這首歌唱了44年，民歌歌手鄭怡，可是我真的從來沒有到過恆春去演唱，民歌歌手鄭怡，這首歌裡面很多的場景，民歌歌手鄭怡，它都是在恆春當地的，民歌歌手鄭怡，那我每次在唱的時候，民歌歌手鄭怡，我只能夠在腦中自己腦補那個畫面，民歌歌手鄭怡，但是我這次真的要感受了，民歌歌手鄭怡，所以我非常地期待，民歌歌手鄭怡，我也覺得非常是人生難得的機會。屏東縣政府文化處表示，這次陣容堪稱「最強民歌天團」，由資深民歌手李明德擔任主持，並集結邰肇玫、金智娟、許景淳、施孝榮、南方二重唱、葉佳修、方季惟、曾淑勤、周治平等黃金世代歌手輪番登台。這不僅是一場跨世代音樂匯流，更是一場讓民歌「回到民謠的土地」的文化盛事，用音樂重新認識這片擁有深厚文化底蘊的美麗土地。而週末登場的《流金歲月民歌演唱會》，邀請多位重量級民歌手演出，以最溫暖的歌聲向恆春致敬，也期望在新開館的文化中心，開啟屬於恆春的下一段文化篇章。





原文出處：恆春文化中心劇場館開幕 鄭怡首度在民謠故鄉獻唱

更多民視新聞報導

國軍小聯勇操演屏東登場 展現"陸空聯合作戰"實力

恆春三怪"民謠.檳榔.落山風" 展現百年獨特文化

恆春半島首座劇場館將啟用 串連城門見證文化新地標啟航

