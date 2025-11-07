恆春文化中心劇場館 15日開幕

恆春文化中心劇場館將於十一月十五日啟用，開幕當天於恆春古城四座城門同步展開萬人牽手護古城行動，也開啟恆春文化中心守護半島文化的新扉頁。

恆春文化中心新完工的劇場館為地下一層地上五層，規劃六百七十席座位演藝廳、二百席視聽室及演出排練空間、商業服務空間。

文化處表示，迎接劇場館開幕，也為今年恆春建城一百五十週年紀念活動迎來另一波亮點，號召恆春半島學校、民間團體及熱情響應的民眾攜手圍繞古城，展開萬人牽手護古城行動，展現守護歷史與文化傳承的精神。

東門由優人神鼓揭開序幕、西門邀請恆春與滿州民謠團隊吟唱土地記憶、南門由在地音樂創作團體「你太白了去曬黑」唱出老調新聲、北門則由高士古謠以排灣古調唱出族群共生之歌，古城共演展現多元共融的文化風景。

文化處指出，開幕週六、日晚間六時至九時於恆春古城南門並推出光雕展演，結合「山海樂章」交響樂與原住民古謠，以光影與樂章演繹古城一百五十年來的歷史風華。

文化處指出，劇場館開幕後十一月二十二至十二月二十七日，連六週安排系列節目，成為屏南藝文展演新地標。